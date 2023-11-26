Продается машина, которой можно сбивать вертолеты (если вы Стэтхэм)

Брутальный Peterbilt из фильма «Форсаж: Хоббс и Шоу» выставлен на продажу

Грузовики в фильмах могут быть красивыми, необычными и даже пугающими. Но главная черта – все же брутальность, и в этом Peterbilt ее разогнали по максимуму. В 2019 году машина снялась в фильме «Форсаж: Хоббс и Шоу» – Джейсон Стэтхэм и Дуэйн «Скала» Джонсон (соответственно, Люк Хоббс и Декард Шоу) использовали его, чтобы сбить вертолет Black Hawk.

Все мы понимаем, что с такой ерундой эти ребята справились бы и голыми руками, но для зрелищности создатели фильма все же подогнали им этот аппарат. Строго говоря, от грузовика Peterbilt тут только кабина, дополненная каркасом безопасности, а шасси – от Chevrolet Suburban 1983 года. Под капотом разместился 6,2-литровый Chevrolet LS3 V8 с отдачей 525 л.с. и 425 Нм.

Peterbilt

Он работает в паре с трехступенчатым автоматом, который через дифференциал повышенного трения передает крутящий момент на задние колеса. Как автомобиль в фильме тащил вертолет, цепляясь за землю лишь передними колесами? Какой душный вопрос!

Обратим внимание на корпуса турбин, частично выступающие за боковины кабины и сопряженные с хромированным выхлопом. Это бутафория, поскольку двигатель атмосферный, а реальная выхлопная система упрятана под кабину. Бедлоки на 20-дюймовых колесах с 39,5-дюймовыми шинами тоже лишь проимитированы, а вот регулируемые амортизаторы, мощные дисковые тормоза и многорычажная подвеска – самые настоящие, поскольку необходимы для трюков.

Peterbilt

Peterbilt Peterbilt

Пустяков вроде задних фонарей или поворотников здесь нет и в помине, зато есть А-образный кран с цепным барабаном и бронзовыми цепями, которыми наши парни и поймали назойливый геликоптер. Если знать, что автомобиль создал Деннис Маккарти, строящий рестомоды для франшизы «Форсаж» со времен «Токийского Дрифта», все сказанное не кажется слишком странным.

Peterbilt

Постройка машины обошлась в 285 000 долларов. Дуэйн Джонсон приехал на премьеру фильма «Хоббс и Шоу» именно на этом чудовище. Затем эвакуатор вертолетов участвовал в рекламной кампании, после чего в том же 2019-м попал в частные руки. Сейчас на одометре 1900 миль (3057 км), и его снова выставили на продажу. Несмотря на всю свою киношность, автомобиль разрешен к использованию на дорогах.

Ну и, наконец, давайте насладимся сценой из фильма с участием этой машины. Как ни крути, а зрелище эпичное – как будто Голливуд решил зачем-то посоперничать с Болливудом и вполне преуспел.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Видео: Crolist