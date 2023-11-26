#
Как сэкономить?Бренд годаШиныВыходные/отпускКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Lamborghini Urus
Назван самый популярный люксовый автомобиль в России
Lamborghini Urus стал самым популярным люксовым...
Самый надежный хэтчбек в мире привезли в Россию — цена приятно удивит
Самый надежный хэтчбек в мире привезли в Россию — цена приятно удивит
Новый Suzuki Swift японской сборки появился в...
Peterbilt
Продается машина, которой можно сбивать вертолеты (если вы Стэтхэм)
Брутальный Peterbilt из фильма «Форсаж: Хоббс и...

Продается машина, которой можно сбивать вертолеты (если вы Стэтхэм)

Брутальный Peterbilt из фильма «Форсаж: Хоббс и Шоу» выставлен на продажу

Грузовики в фильмах могут быть красивыми, необычными и даже пугающими. Но главная черта – все же брутальность, и в этом Peterbilt ее разогнали по максимуму. В 2019 году машина снялась в фильме «Форсаж: Хоббс и Шоу» – Джейсон Стэтхэм и Дуэйн «Скала» Джонсон (соответственно, Люк Хоббс и Декард Шоу) использовали его, чтобы сбить вертолет Black Hawk.

Все мы понимаем, что с такой ерундой эти ребята справились бы и голыми руками, но для зрелищности создатели фильма все же подогнали им этот аппарат. Строго говоря, от грузовика Peterbilt тут только кабина, дополненная каркасом безопасности, а шасси – от Chevrolet Suburban 1983 года. Под капотом разместился 6,2-литровый Chevrolet LS3 V8 с отдачей 525 л.с. и 425 Нм.

Peterbilt
Peterbilt
Эксперты «За рулем» распилили 9 самых дешевых АКБ — выбирали лучшую!

Рама, клиренс 220 мм, асфальта не боится: новый крутой вездеход нашей сборки

Он работает в паре с трехступенчатым автоматом, который через дифференциал повышенного трения передает крутящий момент на задние колеса. Как автомобиль в фильме тащил вертолет, цепляясь за землю лишь передними колесами? Какой душный вопрос!

Обратим внимание на корпуса турбин, частично выступающие за боковины кабины и сопряженные с хромированным выхлопом. Это бутафория, поскольку двигатель атмосферный, а реальная выхлопная система упрятана под кабину. Бедлоки на 20-дюймовых колесах с 39,5-дюймовыми шинами тоже лишь проимитированы, а вот регулируемые амортизаторы, мощные дисковые тормоза и многорычажная подвеска – самые настоящие, поскольку необходимы для трюков.

Peterbilt
Peterbilt
Peterbilt
Peterbilt

Пустяков вроде задних фонарей или поворотников здесь нет и в помине, зато есть А-образный кран с цепным барабаном и бронзовыми цепями, которыми наши парни и поймали назойливый геликоптер. Если знать, что автомобиль создал Деннис Маккарти, строящий рестомоды для франшизы «Форсаж» со времен «Токийского Дрифта», все сказанное не кажется слишком странным.

Peterbilt
Peterbilt

Постройка машины обошлась в 285 000 долларов. Дуэйн Джонсон приехал на премьеру фильма «Хоббс и Шоу» именно на этом чудовище. Затем эвакуатор вертолетов участвовал в рекламной кампании, после чего в том же 2019-м попал в частные руки. Сейчас на одометре 1900 миль (3057 км), и его снова выставили на продажу. Несмотря на всю свою киношность, автомобиль разрешен к использованию на дорогах.

Ну и, наконец, давайте насладимся сценой из фильма с участием этой машины. Как ни крути, а зрелище эпичное – как будто Голливуд решил зачем-то посоперничать с Болливудом и вполне преуспел.

Видео: Crolist

Премия потребительского доверия стартовала...

Бренд года «За рулем» 2023

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемИннокентий Кишкурно
Поделиться:
Оцените материал:
0