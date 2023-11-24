Как избавиться от запотевания стекол автомобиля зимой — легко! Эксперт все объяснил

Эксперт Буров объяснил, почему нужно регулярно проверять тормозную систему зимой

Зимой все автовладельцы стараются уделять техническому состоянию своей машины особое внимание, чтобы избежать поломок и риска нештатных ситуаций на трассе. Руководитель маркетплейса «ПЭК: MALL» Сергей Буров рассказал в комментарии «Известиям», как защитить автомобиль от возможных поломок в зимнее время года.

Во время гололеда очень легко потерять управление автомобиле, зачастую эта проблема связана с неправильной регулировкой тормозного баланса шин, подчеркнул эксперт. Не только передние и задние оси должны одинаково эффективно срабатывать при остановке автомобиля, уточняет Буров.

«Очень важно чтобы колеса одной оси слева и справа включались в работу одновременно и с одинаковыми усилиями. Зимой стоит в очередной раз проверить состояние тормозной системы, включая основные узлы — суппорты, колодки, диски», — объяснил собеседник издания.

Обязательно регулярно проверять тормозную жидкость, потому что в ней может накапливаться влага. А при низких температурах она может замерзнуть и у автомобиля попросту откажут тормоза. Необходимо проверять тормозную жидкость, и по мере необходимости ее менять, советует эксперт.

Буров напоминает, что зимой батарея автомобиля меньше держит заряд, если машина не завелась, нужно, по возможности, поставить ее в теплое место, зарядить аккумулятор, а затем завести снова. Выход из строя аккумулятора может быть связан с падением плотности электролита, объясняет собеседник.

«Чтобы проверить состояние батареи, лучше посетить техцентр. Мастера могут протестировать АКБ под нагрузкой и порекомендовать долить водный раствор в аккумулятор и продолжить его эксплуатацию или приобрести новый», — рекомендует эксперт.

Если перестала функционировать система охлаждения двигателя, причиной может быть низкий уровень антифриза. Необходимо контролировать его уровень, и доливать готовый раствор антифриза — но не воду, предупреждает Буров. Чтобы бачок стеклоомывателя не лопнул от низких температур, нужно влить в него «незамерзайку». Все автовладельцы сталкиваются с запотеванием стекол автомобиля, чтобы избавиться от этого нужно заменить салонные фильтры и смазки в хладагенте системы кондиционирования, подчеркивает Буров.

У водителя всегда должен быть в машине дорожный набор: щетка с крепкой ручкой и скребки для очистки снега, наледи, небольшая прочная лопата, салфетки для мытья окон, буксировочный трос, провода для прикуривания и размораживатель — он поможет открыть обледенелый замок двери автомобиля, подытожил.

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Источник: iz.ru