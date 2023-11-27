Названы типы кузова новой модели АВТОВАЗа

Русские автомобили: у модели Lada Iskra не будет кузова универсал

Перспективная модель АВТОВАЗа Lada Iskra получит только два типа кузова, на основе которой будут созданы три основные модификации, сообщает источник со ссылкой на собственные данные. Уточняется, что проект Искра, имеющий заводской индекс XJO, предусматривает кузова седан и хэтчбек, а модификации будут следующие:

седан (заводской индекс LJO)

хэтчбек (BJO)

кросс-хэтчбек (BJO Cross)

Седан Lada Iskra на дорожных испытаниях в Тольятти

Отметим, что хэтчбек предусматривает более короткий задний свес, чем у седана и универсала. Впечатление о разных типах кузова Искры можно составить по шпионским снимкам седана (фото 1) и матмодели двухобъемника (фото 2). По всей вероятности, кросс-хэтчбек будет переднеприводным, а отличаться от стандартного будет увеличенным клиренсом и пластиковым обвесом.

Математическая модель двухобъемного варианта кузова Искры

Как бы то ни было, модель должна увидеть свет на рубеже 2024 и 2025 годов. Считается, что в иерархии моделей Искра займет место между флагманской Вестой и бюджетной Грантой, а в дальнейшей перспективе (2026-2027 годы) заменит последнюю.

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Источник: Русские автомобили

Фото: Avtograd News, Автопоток