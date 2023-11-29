Российский электрокар L-Type – первые фото машины в движении!

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«Алмаз-Антей» показал рабочий прототип электромобиля L-Type

Обуховский завод государственного концерна «Алмаз-Антей» продемонстрировал рабочий образец машины L-Type – это разрабатываемый концерном тяжелый электрический квадрицикл класса L7. При скромных габаритах у него закрытый салон и полноценные автомобильные органы управления.

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У машины кузов каркасно-панельной конструкции. Силовая структура – сварная из стальных труб, а внешние панели – композитные. Электромотор установлен на задней оси.

L-Type
L-Type

Особенность конструкции L-Type в том, что его планируют оснащать сменными тяговыми аккумуляторами по технологии Battery Swap. Батарея машины состоит из шести модулей емкостью 2,66 кВт.ч каждый. Каждый модуль может быть заменен на заряженный в течение пяти минут.

Запас хода при полном заряде заявлен на уровне 183 км. Отсюда и планируемое назначение автомобиля – каршеринг и сервисы доставки. В серию машина должна пойти в 2024 году, в двух вариантах салона – одно- или двухместном. Ранее сообщалось, что цена такой машины будет до миллиона рублей.

L-Type
L-Type

«Алмаз-Антей» также разрабатывает полноразмерный электромобиль E-Neva и тяжелый грузовик БАЗ. Оба планируют выпускать на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге – заодно с беспилотными дронами.

Источник: Автопоток

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