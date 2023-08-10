Тяжелый грузовик БАЗ получит несколько версий кабины

Автопоток: грузовик БАЗ будет выпускаться с тремя типами кабины

Помимо показанной на прототипе длинной кабины, предусматривающей наличие спального места за сиденьями, у российского грузовика БАЗ будет еще несколько версий. Сообщается, что в проект заложены короткая кабина (без спального места), низкая (для высотной техники), а также двухрядная шестиместная – очевидно, ее сделают на базе кабины длинного типа.

Ранее были раскрыты варианты колесной формулы: 4x4, 6x6, 8x8 и 10x10. С учетом названных типов кабин, семейство грузовиков БАЗ обещает быть очень обширным.

Напомним, базовой машиной является БАЗ-S36A11 6x6. Все ее основные узлы и агрегаты – российские: в частности, это дизель ЯМЗ-6531 мощностью 422 л.с. (Euro 5) и 9-ступенчатая МКП ЯМЗ-1909 с демультипликатором. Особенность – оригинальная независимая пружинная подвеска всех колес. Грузоподъемность каждой оси составляет 12 тонн.

БАЗ-S36A11 был разработан в инжиниринговом центре Обуховского завода концерна «Алмаз-Антей», произведен на Брянском автомобильном заводе и протестирован на треке НАМИ. Машину представили в апреле 2023 года. Серийный выпуск планируется c 2024 года на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: Автопоток

Фото: ВЕСТНИК ПВО И ВКС

Видео: Русские автомобили