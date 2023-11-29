Для тех водителей, кто не в курсе — в нормативах ГИБДД нет термина всесезонная шина

ГИБДД: за это нарушение с 1 декабря водителю грозит штраф 500 рублей

На всей территории Российской Федерации с 1 декабря 2023 года вступает в силу запрет на использование летней резины на автомобилях, он продлится до 1 марта 2024 года.

Начальник Госавтоинспекции МВД РФ Михаил Черников напомнил, что каждый автовладелец должен сам осознавать степень риска при использовании зимой летней резины, а также обязан готовить свое транспортное средство к зимнему периоду.

«Во многих регионах у нас вообще зимней скользкости и выпадения снега нет. И там вообще необходимости контроля за этим нет», — уточнил генерал.

Черников подчеркнул, что в перечне неисправностей, при которых запрещается эксплуатация транспортного средства и который вступил в силу с 1 сентября 2023 года, есть запрет на езду на летних шинах в период с декабря по февраль включительно.

Эта ответственность предусмотрена также частью 1 статьи 12.5 Кодекса об административных правонарушениях, наказание за нарушение – предупреждение или штраф размером 500 рублей. Некоторые инспекторы ДПС могут применить и это наказание, несмотря на заявление главы Госавтоинспекции МВД РФ.

В ГИБДД обратили особое внимание, что шины с шипами противоскольжения обязательно должны быть установлены на все четыре колеса. Это правило, в первую очередь, касается тех водителей, которые предпочитают менять резину только на двух ведущих колесах.

Справка: зимними шинами считается продукция, маркированная знаком в виде горной вершины с тремя пиками и снежинки внутри нее, а также знаками "М+S", "M&S" или "M S". Они могут быть с шипами и без. На шипованных шинах ездить летом нельзя, нормативами исключено такое понятие, как «всесезонная шина».

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Источник: rg.ru