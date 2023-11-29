#
Где сэкономить?Бренд годаШиныВыходные/отпускКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
И все-таки надо греть — эксперты объяснили, зачем нужен прогрев мотора зимой
И все-таки надо греть — эксперты объяснили, зачем нужен прогрев мотора зимой
Автоэксперты указали на целесообразность...
M-Hero
У премиального внедорожника M-Hero совокупная мощность агрегатов составляет 816 «лошадей»
«Моторинвест» объявил прием заказов на...
Был лазурный, стал зеленый — в Петербурге тестируют новые электробусы Yutong
Был лазурный, стал зеленый — в Петербурге тестируют новые электробусы Yutong
Заряда батареи нового электробуса Петербурга...

Для тех водителей, кто не в курсе — в нормативах ГИБДД нет термина всесезонная шина

ГИБДД: за это нарушение с 1 декабря водителю грозит штраф 500 рублей

На всей территории Российской Федерации с 1 декабря 2023 года вступает в силу запрет на использование летней резины на автомобилях, он продлится до 1 марта 2024 года.

Начальник Госавтоинспекции МВД РФ Михаил Черников напомнил, что каждый автовладелец должен сам осознавать степень риска при использовании зимой летней резины, а также обязан готовить свое транспортное средство к зимнему периоду.

Эксперты «За рулем» распилили 9 самых дешевых АКБ — выбирали лучшую!

Инспектор ГИБДД оформляет протокол – что категорически нельзя делать водителю
«Во многих регионах у нас вообще зимней скользкости и выпадения снега нет. И там вообще необходимости контроля за этим нет», — уточнил генерал.

Черников подчеркнул, что в перечне неисправностей, при которых запрещается эксплуатация транспортного средства и который вступил в силу с 1 сентября 2023 года, есть запрет на езду на летних шинах в период с декабря по февраль включительно.

Эта ответственность предусмотрена также частью 1 статьи 12.5 Кодекса об административных правонарушениях, наказание за нарушение – предупреждение или штраф размером 500 рублей. Некоторые инспекторы ДПС могут применить и это наказание, несмотря на заявление главы Госавтоинспекции МВД РФ.

В ГИБДД обратили особое внимание, что шины с шипами противоскольжения обязательно должны быть установлены на все четыре колеса. Это правило, в первую очередь, касается тех водителей, которые предпочитают менять резину только на двух ведущих колесах.

Справка: зимними шинами считается продукция, маркированная знаком в виде горной вершины с тремя пиками и снежинки внутри нее, а также знаками "М+S", "M&S" или "M S". Они могут быть с шипами и без. На шипованных шинах ездить летом нельзя, нормативами исключено такое понятие, как «всесезонная шина».

Источник: rg.ru

Премия потребительского доверия стартовала...

Бренд года «За рулем» 2023

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Дзен Новости
За РулемСветлана Тарасенко
Фото:За РулемВладимир Гердо/ТАСС
Количество просмотров 2
Фото:За РулемВладимир Гердо/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0