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Гран-при «За рулем» 2024: голосование начинается (можно выиграть Ладу!)

Стартовала автомобильная премия Гран-при «За рулем» 2024

Начинается новый сезон самой престижной автомобильной премии России. В этом году мы имеем уникальную возможность выбрать лучшие автомобили среди 58 полностью новых моделей, представленных на рынке.

Важно отметить, что реалии автомобильного рынка меняются, и мы сталкиваемся с необычной сегментацией новых поступлений. Сейчас новинки сгруппировались в узкие диапазоны длины кузовов: легковые авто около 4,6–4,8 м, кроссоверы – 4,4–4,8 м. Это привело к пересмотру границ классов. Тем не менее, ваш голос будет решающим в определении победителей в 11 различных классах.

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Номинанты Гран-при «За рулем» 2024

Как всегда, машины оцениваются по трем категориям/

Техника – это инженерные особенности автомобиля, такие как гамма силовых агрегатов, конструкция подвески, уровень безопасности и наличие опций.

Дизайн – субъективное, но важное свойство. Впечатление о машине формируется ее внешностью и интерьером. В условиях острой конкуренции красота и гармония имеют такое же значение, как мощность, время разгона и максимальная скорость.

Практичность – лучший автомобиль всегда тот, который соответствует вашему образу жизни. Чтобы сделать правильный выбор, оцените разветвленность дилерской сети марки, дорожный просвет, объем багажника, простор салона и размеры модели.

Участвуя в опросе, вы в благодарность за потраченное время и высказанное мнение по нашей зарулёвской традиции получите шанс выиграть один из трех автомобилей.

Голосование пройдет в электронной форме с 1 декабря 2023 года по 29 февраля 2024 года. Результаты Гран-при «За рулем» будут опубликованы в апрельском выпуске журнала и на нашем сайте.

Подробнее о правилах голосования и номинантах читайте в нашем материале.

Давайте вместе определим лучшие автомобили 2024 года! Вот ссылка для голосования.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

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Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогли нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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Дзен Новости
За РулемАлексеева Елена
Фото:За Рулем«За рулем»
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Фото:За Рулем«За рулем»
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