#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?Бренд годаШиныВыходные/отпускКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Niva Legend и Niva Travel
Обеим моделям Нивы вернули важные опции
Niva Legend и Niva Travel получили АБС и...
Складской терминал класса «А» SINTEC Group
SINTEC Group развивает логистические возможности
Компания запускает несколько новых современных...
Kia Stonic
Дешевле «китайца» — на рынок РФ привезли кроссовер Kia Stonic
Топовая версия Kia Stonic стоит в России 2,5...

Контроль Запада за направляемыми в Россию товарами перевернул мировую торговлю

Эксперт: санкции не прекратили торговлю с Россией, а лишь переориентировали ее

Экспортный контроль, введенный странами Запада и их союзниками в отношении поставляемых в Россию товаров, привел к радикальным изменениям в мировой торговле, в том числе в автомобильной индустрии. После начала специальной военной операции на Украине стал наблюдаться значительный рост экспорта в Центральную Азию, отмечает главный экономист вашингтонского Института международных финансов Робин Брукс.

Причем особенно сильно экспорт в Центральную Азию вырос у стран, которые якобы прекратили торговлю с Россией. И это вовсе не значит, что бизнес массово нарушает ограничения, введенные Западом, отмечает он в своей публикации. Просто контроль за экспортом в условиях рассредоточенной и децентрализованной мировой торговли трудно обеспечивать.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Корейский кроссовер из Казахстана уже в России – недорого!

Западные страны с помощью нескольких санкционных пакетов ввели ограничения на поставки оборудования для добычи нефти и газа, а также запрет на импорт энергоносителей из России.

Затронуты были различные секторы, включая российскую атомную, нефтегазовую, металлургическую, судостроительную и авиационную промышленность, а также автомобильную и строительную сферы и производство различного электрооборудования.

Однако мы видим, что, несмотря на обещания о «разорванной в клочья экономике», произошла ее глубокая перестройка. Так, в автомобильной отрасли новые автоконцерны сменили ушедших, производство налаживается, компоненты активно импортозамещаются, и, если по каким-то причинам их производство невозможно наладить внутри страны, всегда находятся «ручейки» параллельного импорта, по которым все необходимое так или иначе к нам попадает.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: ТАСС

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемАлексеева Елена
Фото:За РулемDepositphotos
Количество просмотров 2
Фото:За РулемDepositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0