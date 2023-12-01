Контроль Запада за направляемыми в Россию товарами перевернул мировую торговлю

Эксперт: санкции не прекратили торговлю с Россией, а лишь переориентировали ее

Экспортный контроль, введенный странами Запада и их союзниками в отношении поставляемых в Россию товаров, привел к радикальным изменениям в мировой торговле, в том числе в автомобильной индустрии. После начала специальной военной операции на Украине стал наблюдаться значительный рост экспорта в Центральную Азию, отмечает главный экономист вашингтонского Института международных финансов Робин Брукс.

Причем особенно сильно экспорт в Центральную Азию вырос у стран, которые якобы прекратили торговлю с Россией. И это вовсе не значит, что бизнес массово нарушает ограничения, введенные Западом, отмечает он в своей публикации. Просто контроль за экспортом в условиях рассредоточенной и децентрализованной мировой торговли трудно обеспечивать.

Западные страны с помощью нескольких санкционных пакетов ввели ограничения на поставки оборудования для добычи нефти и газа, а также запрет на импорт энергоносителей из России.

Затронуты были различные секторы, включая российскую атомную, нефтегазовую, металлургическую, судостроительную и авиационную промышленность, а также автомобильную и строительную сферы и производство различного электрооборудования.

Однако мы видим, что, несмотря на обещания о «разорванной в клочья экономике», произошла ее глубокая перестройка. Так, в автомобильной отрасли новые автоконцерны сменили ушедших, производство налаживается, компоненты активно импортозамещаются, и, если по каким-то причинам их производство невозможно наладить внутри страны, всегда находятся «ручейки» параллельного импорта, по которым все необходимое так или иначе к нам попадает.

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Источник: ТАСС