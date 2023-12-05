Когда замерзнет ваша машина? Ответ производителя
При какой температуре должен заводиться мотор? Когда замерзает аккумулятор? Когда теряют текучесть охлаждающая жидкость, масло, бензин? Все это описывается различными стандартами, и – как бы это ни показалось удивительным – все они довольно щадящие.
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Однако ни один производитель автомобилей не напишет, что при температуре ниже –20 °C пользоваться машиной нельзя – такой автомобиль просто не станут покупать, заметил эксперт «За рулем» Михаил Колодочкин. Вместо следования стандартам каждый производитель вводит собственные гарантии.
Температура, при которой допускается эксплуатация машин разных брендов:
- Lada – перевозка людей и багажа при температуре окружающего воздуха от –40 °C до +45 °C;
- Hyundai – стандартная нижняя планка –30 °C, но у машин для РФ адаптация до –40 °C;
- Renault – гарантируется пуск двигателя при температуре до –30 °C;
- Chery – эксплуатация допускается в диапазоне от минус –30 °C до +45 °C;
- Evolute – от минус –24 °C до +49 °C;
- Porsche – ограничения не указаны;
- Mazda – ограничения не указаны;
- Kia – «машины приспособлены для эксплуатации в России».
Что и когда замерзнет в вашем автомобиле – «За рулем» подробно рассказывает об этом.
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