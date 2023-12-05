Когда замерзнет ваша машина? Ответ производителя

Что говорят производители разных машин о том, заведется ли мотор на морозе

При какой температуре должен заводиться мотор? Когда замерзает аккумулятор? Когда теряют текучесть охлаждающая жидкость, масло, бензин? Все это описывается различными стандартами, и – как бы это ни показалось удивительным – все они довольно щадящие.

Однако ни один производитель автомобилей не напишет, что при температуре ниже –20 °C пользоваться машиной нельзя – такой автомобиль просто не станут покупать, заметил эксперт «За рулем» Михаил Колодочкин. Вместо следования стандартам каждый производитель вводит собственные гарантии.

Температура, при которой допускается эксплуатация машин разных брендов:

Lada – перевозка людей и багажа при температуре окружающего воздуха от –40 °C до +45 °C;

– перевозка людей и багажа при температуре окружающего воздуха от –40 °C до +45 °C; Hyundai – стандартная нижняя планка –30 °C, но у машин для РФ адаптация до –40 °C;

– стандартная нижняя планка –30 °C, но у машин для РФ адаптация до –40 °C; Renault – гарантируется пуск двигателя при температуре до –30 °C;

– гарантируется пуск двигателя при температуре до –30 °C; Chery – эксплуатация допускается в диапазоне от минус –30 °C до +45 °C;

– эксплуатация допускается в диапазоне от минус –30 °C до +45 °C; Evolute – от минус –24 °C до +49 °C;

– от минус –24 °C до +49 °C; Porsche – ограничения не указаны;

– ограничения не указаны; Mazda – ограничения не указаны;

– ограничения не указаны; Kia – «машины приспособлены для эксплуатации в России».

Что и когда замерзнет в вашем автомобиле – «За рулем» подробно рассказывает об этом.