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Когда замерзнет ваша машина? Ответ производителя

Что говорят производители разных машин о том, заведется ли мотор на морозе

При какой температуре должен заводиться мотор? Когда замерзает аккумулятор? Когда теряют текучесть охлаждающая жидкость, масло, бензин? Все это описывается различными стандартами, и – как бы это ни показалось удивительным – все они довольно щадящие.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Однако ни один производитель автомобилей не напишет, что при температуре ниже –20 °C пользоваться машиной нельзя – такой автомобиль просто не станут покупать, заметил эксперт «За рулем» Михаил Колодочкин. Вместо следования стандартам каждый производитель вводит собственные гарантии.

Температура, при которой допускается эксплуатация машин разных брендов:

  • Lada – перевозка людей и багажа при температуре окружающего воздуха от –40 °C до +45 °C;
  • Hyundai – стандартная нижняя планка –30 °C, но у машин для РФ адаптация до –40 °C;
  • Renault – гарантируется пуск двигателя при температуре до –30 °C;
  • Chery – эксплуатация допускается в диапазоне от минус –30 °C до +45 °C;
  • Evolute – от минус –24 °C до +49 °C;
  • Porsche – ограничения не указаны;
  • Mazda – ограничения не указаны;
  • Kia – «машины приспособлены для эксплуатации в России».

Что и когда замерзнет в вашем автомобиле – «За рулем» подробно рассказывает об этом.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:За Рулемdpa/picture-alliance
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Фото:За Рулемdpa/picture-alliance
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