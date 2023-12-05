За 11 месяцев в РФ продали почти 1 млн автомобилей – на 64,9% больше, чем в 2022 году

Автостат: Lada Granta разошлась в ноябре тиражом в 16,2 тысячи экземпляров

Продажи легковых автомобилей по итогам ноября 2023 года в России достигли 109,7 тыс. экземпляров. Такую статистику обнародовали эксперты аналитического агентства «Автостат».

В ходе онлайн-эфира «Автостат Оперативка» была представлена оперативная информацию по авторынку России, включая итоги ноября 2023 года. Аналитики в своих подсчетах использовали данные АО «Паспорт промышленный консалтинг» и собственную сегментацию по рынку.

Выяснилось, что продажи ноября в 2,1 раза превосходят аналогичный уровень прошлого года, при этом показатели на 2,3% меньше, чем в октябре 2023 года. Несмотря на эти цифры, объем российского авторынка на протяжении последних четырех месяцев превышает отметку в 100 тысяч экземпляров.

Примечательно, что порядка 70% продаж пришлось на пять марок, в числе которых лидирует отечественная Lada. Продажи АВТОВАЗа составили по итогам ноября 32,7 тыс. штук — почти 30%. Продажи Haval из Китая достигли 14,4 тыс. единиц, Chery – 11,3 ты., Geely – 10,6 тыс., Changan – 6,6 тыс. экземпляров.

Lada Granta – неоспоримый лидер среди моделей, машина в ноябре разошлась тиражом в 16,2 тыс. экземпляров. Самой продаваемой иномаркой стал кроссовер Haval Jolion — 7,2 тыс. проданных экземпляров. За ним следует Lada Vesta с показателем 6,5 тыс. машин. В пятерку лидеров вошли также два отечественных внедорожника – Lada Niva Travel и Lada Niva Legend — 5 тыс. и 4,7 тыс. единиц соответственно.

По итогам 11 месяцев в период с января по ноябрь в России реализовано 939,3 тыс. новых легковых автомобилей – это на 64,9% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: autostat.ru