На Ниве и «буханке» теперь можно гонять по трассам Дакара! (видео)

В компьютерную игру Dakar the Game включили классические советские внедорожники

У посвященной легендарному ралли-рейду компьютерной игры Dakar the Game вышло интересное обновление – издатель Saber Interactive опубликовал на онлайн-сервисе Steam пакет Dakar Desert Rally – Classics Vehicle Pack #2. В него вошло несколько советских внедорожников.

Судя по опубликованному трейлеру, новый пак порадует поклонников игры автомобилями Lada Niva, УАЗ СГР («буханка»), УАЗ Hunter и даже послевоенным ГАЗ-69.

Любопытная деталь касается Нивы: в игре используется модель реальной машины, принимавшей участие в Дакаре-2022 под управлением француза Романа Грабоуски. Его отец Дени участвовал в гонке 1982 года, но до финиша не добрался, а сын решил довершить начатое, построил точную копию – и прошел дистанцию. А теперь эта машина есть и в виртуальном открытом мире Dakar the Game.

Относительно остальных советских машин подробностей не сообщается, но выглядят они здорово. Хотя это, конечно, не бесплатно: дополнение со всеми классическими внедорожниками стоит 500 рублей, а сама игра, в зависимости от версии – от 1600 до 2400 рублей.

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Источник: Lada Niva Documentary