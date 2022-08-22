Прошедшую ралли «Дакар-2022» Ниву выставили на продажу — журнал За рулем

Прошедшую ралли «Дакар-2022» Ниву выставили на продажу

Если новый владелец захочет, то сможет участвовать на ней в новом марафоне. Стоит спортивная Нива 1984 года по европейским меркам вполне подъемно: около 3 млн рублей.

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Внедорожник ВАЗ-2121 Нива, преодолевший дистанцию ралли-марафона «Дакар» в начале 2022 года, выставлен на продажу в Швейцарии. Машина, именуемая Niva T1, оценена в $50 270, что составляет около 3 млн рублей, сообщает Lada Niva Documentary. Автомобиль полностью исправен и готов, при желании нового владельца, стартовать на Дакаре-2023 в уже обкатанной категории Dakar Classic.

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По части силового агрегата внедорожник 1984 года выпуска оставлен практически в неизменном виде (таковы требования техрегламента), а вот кузов получил омологированный каркас безопасности, подвески усилены. Капот, двери и крышка багажника сделаны из стекловолокна — для снижения веса, а новый топливный бак вмещает 110 л, что дает запас хода в 800–1000 км.

Прошедшую ралли «Дакар-2022» Ниву выставили на продажу

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Напомним, что швейцарско-чешская Red Legend Team заручилась для участия в Дакаре-2022 поддержкой АВТОВАЗа. Их Нива была одной из четырех на ралли: в марафоне участвовали еще два испанских экипажа и французская семейная пара. В ходе гонки испанцы с дистанции сошли, Red Legend Team финишировала на 115-м месте из 148 участников, а французы — на несколько позиций выше.

Фото: АВТОВАЗ

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Отзывы о LADA Niva Legend (32)

LADA 2013 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

ход по неровной дороге

Недостатки:

много

Комментарий:

полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков — это позор производителя(подлость — на экспорт идут дру...

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