В конце года покупатели ринутся в автосалоны (но это не точно)

В декабре дилеры ждут рекордного роста спроса на авто, хотя скидок почти нет

Продажи практически достигли уровня летних пиков, говорят эксперты отрасли, несмотря на отсутствие сведений о грандиозных новогодних распродажах. Китайские автоконцерны сохраняют программы скидок, а покупатели ждут традиционного роста цен с наступлением нового года. Однако, согласно отзывам дилеров, снегопад привел к некоторому замедлению трафика в автосалонах.

В ноябре рынок легковых автомобилей уменьшился на 2,5% по сравнению с октябрем, составив 108,4 тыс. штук — первый такой случай с мая. Основное снижение показал крупнейший игрок рынка АВТОВАЗ.

Продажи китайских производителей Chery и Haval выросли. Дилеры предвидят увеличение спроса в середине месяца из-за ожидаемого роста цен в будущем.

Помимо перспективы роста цен, покупателей привлекают различные акции и предложения от брендов и дилеров, традиционные для завершения календарного года. Многие китайские марки предлагают скидки за трейд-ин и кредитные программы, поддерживая интерес покупателей к конкретным моделям.

Декабрь традиционно остается активным периодом на автомобильном рынке, несмотря на скудное количество предновогодних программ. Россияне по-прежнему рассматривают этот период для смены автомобиля, возможно, это связано с новогодними премиями и тринадцатыми зарплатами.

Кроме того, многие покупатели еще не перестроились и планировали покупку к новогодним праздникам, помня, что раньше дилеры в этот период предлагали значительное снижение цен, чтобы освободить склады.

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Источник: «Коммерсант»