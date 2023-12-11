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Дилеры АВТОВАЗа проведут диагностику и бесплатно заменят компоненты на Lada Niva

АВТОВАЗ бесплатно отремонтирует МКП на Lada Niva в рамках масштабной акции

Отечественный производитель АВТОВАЗ запустил масштабную сервисную кампанию, в рамках которой будет заменена втулка включения задней передачи на автомобилях Lada Niva Legend и Lada Niva Travel.

Речь идет о ситуациях, если в официальный дилерский центр Lada обратится клиент с жалобой на заклинивание передач в МКП. В этом случае дилеры проведут диагностику и, в случае необходимости, заменят втулку пружины фиксатора задней передачи.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

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Примечательно, что за эти работы клиент ничего не заплатит — все необходимые услуги дилеры окажут бесплатно. Отмечается, что для замены втулки на Niva Legend и Niva Travel потребуется демонтаж коробки передач.

Напомним, АВТОВАЗ возобновил выпуск внедорожников Lada Niva Legend и Niva Travel с антиблокировочной системой тормозов (АБС) и системой снижения токсичности. Отмечается, что автомобили в этой комплектации соответствуют 2024 модельному году. По сообщению пресс-службы производителя, калибровки и блоки управления двигателей под стандарт Евро-5 разработаны российскими специалистами.

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Источник: gazeta.ru

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Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:За Рулем«За рулем»
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Фото:За Рулем«За рулем»
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