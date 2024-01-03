В России только за один квартал выдано автокредитов на 432 млрд рублей
Ставки по рыночным программам автокредитования в России могут вырасти на 1 процентный пункт и достичь 19–23% на фоне роста ключевой ставки Центробанка. Об этом РИА Новости рассказал директор департамента розничных рисков банка «Зенит» Александр Шорников.
«В первом квартале 2024 года ставки по автокредитам могут вырасти в пределах 1 процентного пункта. Полная стоимость кредита по не субсидированным программам автокредитования ожидается в переделах 19-23% в зависимости от сегмента рынка и условий банков», — уточнил собеседник издания.
Шорников предположил, что возможный рост ключевой ставки сверх прогнозов аналитиков еще больше повлияет на рост цен, вследствие чего рынок остановится, так как покупатели «морально еще не готовы к уровню ставок 25% и выше».
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Доля автомобилей из Китая (включая их локальную сборку) составит порядка 40%. Отечественные марки займут примерно такой же объем. Оставшуюся часть рынка займут популярные у покупателей марки из Европы, Азии и США. Речь идет о завезенных по схеме параллельного импорта автомобилей через третьи страны, уточнил Шорников.
Согласно статистике Банка России, в третьем квартале 2023 года ставки по автокредитам достигли значений 13,2% (во втором квартале было 8,8%). Всего выдано кредитов на 432 млрд рублей — это на треть больше, чем в предыдущем квартале. Такие цифры свидетельствуют о том, что потребители опасались дальнейшего роста цен и приобретали автомобили.
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Источник: ria.ru
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