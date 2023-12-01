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Jetour X90 Plus, Jetour X70 Plus, Jetour Dashing
4 банка соревнуются в условиях кредитования на автомобили Jetour
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4 банка соревнуются в условиях кредитования на автомобили Jetour

Альфа-Банк, Совкомбанк, Росбанк Авто и Открытие кредитуют покупателей Jetour

В декабре 2023 года стартовал «Фестиваль продаж Jetour» — 4 банка продоставляют выгодные условия кредитования на модели Jetour X90 Plus, Jetour X70 Plus, Jetour Dashing.

Jetour X90 Plus, Jetour X70 Plus, Jetour Dashing
Jetour X90 Plus, Jetour X70 Plus, Jetour Dashing

Альфа-Банк

Предлагает «Умный кредит» за 888 рублей в день с минимальной процентной ставкой от 0,01%, со сроком кредитования до 96 месяцев. Оформить его можно по 2 документам.

Совкомбанк

Представляет «Честную авторассрочку» с первоначальным взносом 0%, сроком на 12 месяцев с возможностью увеличения до 30 месяцев. А также специальное предложение Jetour Direct Promo: кредит сроком до 84 месяцев с первоначальным взносом от 0% по одному документу с возможностью подключить программу «Назначь свою ставку!». Клиент может сам назначить ставку в кредитном договоре. Для сохранения процентной ставки необходимо совершить не менее 5 расходных операции по карте Халва на общую сумму от 10 тысяч рублей.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.
Jetour расширяет предложение для российских покупателей

Росбанк Авто

Предлагает рассрочку со ставкой по кредиту 0,01%, сроком от 12 до 36 месяцев без обязательного каско. А также специальное предложение Jetour 0 Direct: кредит со ставкой от 1,5% сроком до 96 месяцев и первоначальным взносом от 0%.

Банк Открытие

Подготовил программы Промо Jetour И Промо Jetour Direct с первоначальным взносом от 0%, процентной ставкой от 0,01% и сроком кредитования от 12 до 84 месяцев. Можно заключить дополнительную услугу «Ставка автомобилиста» и получить дисконт к процентной ставке до 10%.

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Кредитные предложения доступны у официальных дилеров Jetour и распространяются на граждан РФ или граждан с постоянной регистрацией в РФ. Ограничения по возрасту: от 20-21 года до 70-85 лет на момент окончания действия кредита. Стаж работы на последнем месте должен быть не менее 3 месяцев.

Кроме этого, с 1 по 31 декабря 2023 года предлагают приобрести автомобиль Jetour Dashing в любой комплектации со скидкой 150 000 рублей у официальных дилеров Jetour. Предложение суммируется с кредитными программами банков-партнеров.

Подробности нужно уточнять в отделе продаж выбранного дилерского центра.

Фото: Jetour

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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Фото:За РулемJetour
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Фото:За РулемJetour
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