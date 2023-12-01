4 банка соревнуются в условиях кредитования на автомобили Jetour

Альфа-Банк, Совкомбанк, Росбанк Авто и Открытие кредитуют покупателей Jetour

В декабре 2023 года стартовал «Фестиваль продаж Jetour» — 4 банка продоставляют выгодные условия кредитования на модели Jetour X90 Plus, Jetour X70 Plus, Jetour Dashing.

Jetour X90 Plus, Jetour X70 Plus, Jetour Dashing

Альфа-Банк

Предлагает «Умный кредит» за 888 рублей в день с минимальной процентной ставкой от 0,01%, со сроком кредитования до 96 месяцев. Оформить его можно по 2 документам.

Совкомбанк

Представляет «Честную авторассрочку» с первоначальным взносом 0%, сроком на 12 месяцев с возможностью увеличения до 30 месяцев. А также специальное предложение Jetour Direct Promo: кредит сроком до 84 месяцев с первоначальным взносом от 0% по одному документу с возможностью подключить программу «Назначь свою ставку!». Клиент может сам назначить ставку в кредитном договоре. Для сохранения процентной ставки необходимо совершить не менее 5 расходных операции по карте Халва на общую сумму от 10 тысяч рублей.

Росбанк Авто

Предлагает рассрочку со ставкой по кредиту 0,01%, сроком от 12 до 36 месяцев без обязательного каско. А также специальное предложение Jetour 0 Direct: кредит со ставкой от 1,5% сроком до 96 месяцев и первоначальным взносом от 0%.

Банк Открытие

Подготовил программы Промо Jetour И Промо Jetour Direct с первоначальным взносом от 0%, процентной ставкой от 0,01% и сроком кредитования от 12 до 84 месяцев. Можно заключить дополнительную услугу «Ставка автомобилиста» и получить дисконт к процентной ставке до 10%.

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Кредитные предложения доступны у официальных дилеров Jetour и распространяются на граждан РФ или граждан с постоянной регистрацией в РФ. Ограничения по возрасту: от 20-21 года до 70-85 лет на момент окончания действия кредита. Стаж работы на последнем месте должен быть не менее 3 месяцев.

Кроме этого, с 1 по 31 декабря 2023 года предлагают приобрести автомобиль Jetour Dashing в любой комплектации со скидкой 150 000 рублей у официальных дилеров Jetour. Предложение суммируется с кредитными программами банков-партнеров.

Подробности нужно уточнять в отделе продаж выбранного дилерского центра.

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Фото: Jetour



