В Индии стартуют продажи обновленного бюджетного Kia Sonet формата Lada XRAY

Кроссовер Kia Sonet после рестайлинга стал более стильным и получил новые опции

Продажи обновленного субкомпактного кроссовера Kia Sonet стартуют в Индии 20 декабря 2023 года. Этот автомобиль очень популярен у индийских автовладельцев, кроме Индии он представлен на рынках таких стран, как ЮАР, Юго-Восточная Азия и Латинская Америка.

После рестайлинга Kia Sonet стал выглядеть более стильным и динамичным, в списке оснащения в помощь водителю появились системы ассистирования: удержание в полосе, автоматическое экстренное торможение, автоматическое переключение дальнего света.

Kia Sonet

Пластиковые детали, включая бамперы, спойлер и накладку на пятой двери после обновления заменили, но оптика, штампованные стальные детали кузова остались без изменений. Оформление передней и задней части приобрело угловато-граненые формы. Световые маркеры дневных ходовых огней и задних габаритных огней стилизованы в духе киберпанка — по всей длине ломаные линии с ровным свечением. Теперь у кроссовера новые легкосплавные колесные диски черного цвета с фрезерованным передним краем спиц.

Kia Sonet

Сиденья и пульт климатической системы обиты новой тканью, есть цифровая приборка от Kia Seltos, система мультимедиа с сенсорными клавишами. Автомобиль оснащен бензиновыми 1,2- и 1,0-литровыми моторами (атмосферный и турбированный соответственно). Мощность первого — 86 л.с., второго — 120 «лошадей». Можно заказать турбодизель объемом 1,5 л мощностью 115 л.с. Выбор коробок передач зависит от движка, их всего четыре — 5- и 6-ступенчатая механика, 6-ступенчатая автоматическая коробка передач и 7-ступенчатый преселективный робот с двумя сцеплениями.

Kia Sonet

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Источник: news.drom.ru