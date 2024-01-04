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Первый грузовик СССР – поразительные качества машины АМО

Опубликован фильм о странных особенностях первого советского грузовика АМО-Ф-15

История хавода имени Лихачева началась не с грузовиков под маркой ЗИЛ. До них были машины АМО, что расшифровывалось как Автомобильное московское общество (нынешнее предприятие с той же аббревиатурой не имеет с ним ничего общего) – именно так изначально назывался завод в Москве, выпускавший грузовики.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

АМО-Ф-15 являлся первым грузовиком, выпускавшимся в СССР. Он был создан на базе итальянского Fiat 15Ter, но конструкцию существенно адаптировали под российские условия.

Грузоподъемность заднеприводного грузовичка составляла 1,5 тонны при движении по шоссейным дорогами и ровно 1 тонна для грунтовых дорог. Понятное дело, что на практике «паспортные» значения подчас превышались кратно. В целом машина получилась удачная и надежная, что со временем позволило создать на ее основе огромное количество модификаций.

Хотя специфических особенностей АМО-Ф-15 лишен не был. Вот лишь некоторые: полуоси его заднего моста не лежали на одной прямой, а составляли угол 178°, кардан и главная передача был заключены в единый защитный корпус, ход заднего моста ограничивался кожаными хомутами, а передних тормозов не было вовсе...

Источник: Гора автофактов

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За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1
04.01.2024
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