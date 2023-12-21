Отличная новость для любителей Mitsubishi и Toyota — в Россию едет брутальный Jetour T2

В «Джетур Мотор Рус» озвучили сроки старта продаж внедорожника Jetour T2

Китайский бренд Jetour намерен вывести на российский рынок полноприводный внедорожник T2. Об этом аналитическому агентству «Автостат» сообщили в пресс-службе «Джетур Мотор Рус».

Представители пресс-службы уточнили, что продажи запланированы на первый квартал будущего года, при этом отметили, что вся подробная информация о технических характеристиках и комплектациях новинки будет анонсирована непосредственно перед стартом продаж.

Jetour T2

На российском авторынке китайская марка Jetour присутствует с июня 2023 года, производитель предлагает покупателям три кроссовера – флагманский X90 Plus, компактный Dashing и среднеразмерный X70 Plus.

По словам директора направления продаж Jetour ГК Wagner Auto Евгения Пекарского, целевая аудитория Jetour T2 — все, кому нравятся такие машины, как Mitsubishi Pajero, Toyota Land Cruiser Prado, Land Rover Discovery, Land Rover Defender, Nissan Patrol и т.д. Отмечается, что новинка является полноценным экспедиционником, но при этом у нее более демократичная цена.

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Источник: autostat.ru