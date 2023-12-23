Муж терроризировал супругу с помощью приложения Tesla

Женщина обвинила Tesla в предоставлении технологии слежения мужу-абьюзеру

Согласно полицейскому отчету, в участок пришла перепуганная женщина. Она сообщила полицейским, что ее муж, нарушивший запретительный судебный приказ, преследовал и домогался ее, используя технологию в их автомобиле Tesla Model X 2016 года выпуска.

И хотя бракоразводный процесс супругов еще не завершен, автомобиль (по решению суда) достался ей, но она постоянно находила в нем признаки присутствия мужа: были сбиты настройки, а однажды она нашла под сиденьем бейсбольную биту, которой он ранее ей угрожал.

Когда супруги купили Tesla Model X в январе 2016 года, муж назначил себя администратором учетной записи и указал жену в качестве дополнительного водителя. Это означало, что самостоятельно она не могла лишить его доступа без пароля.

Женщина подала иск против Tesla, требуя компенсацию и блокировку доступа для ее мужа. Tesla отказала в удалении доступа, ссылаясь на его статус совладельца, и выиграла судебный процесс. Автопроизводитель заявил, что у женщины нет доказательств того, что ее муж использовал функции автомобиля для преследования. Tesla также утверждала, что запретительный судебный приказ в отношении мужа женщины не содержал конкретного указания на действия автопроизводителя.

Супруги каким-то образом урегулировали дело в 2023 году, при этом мужчина отрицал использование технологий для преследования жены.

В итоге суд разрешил женщине продажу принадлежавшего им совместно автомобиля. Бракоразводный процесс все еще продолжается.

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Источник: Рейтер