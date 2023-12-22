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Полномасштабная кампания по отзыву автомобилей Honda затронет модели 2018-2020 годов

Honda отзовет более 4 млн автомобилей по всему миру из-за найденного дефекта

Руководство японского автопроизводителя Honda объявило о полномасштабной отзывной кампании порядка 4,5 млн машин. Об этом пишет агентство Reuters.

Согласно информации, у некоторых моделей обнаружена неисправность модуля топливного насоса. Речь идет об автомобилях: Honda и Acura разных моделей, включая Accord, Civic, CR-V, HR-V 2018-2020 модельного года, Insight, Ridgeline, Odyssey, Passport, Acura ILX, MDX, RDX, RLX, TLX и NSX.

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Владельцы всех этих автомобилей получат соответствующие уведомления о том, что им нужно приехать в сервисные центры, после чего будет произведена запись в СТО. Отзывная кампания начнется в феврале 2024 года.

После того, как с 2018 года в адрес производителя поступили обращения от 4042 клиентов о неисправности модуля топливного насоса, руководство Honda приняло решение исправить дефект. При этом в компании не подтвердили, что к ним поступали какие-либо сообщения об инцидентах, связанных с травмированием людей.

Стоит отметить, что это не единственный случай с отзывом автомобилей из-за неисправностей. Аналогичные ситуации возникали в 2021 и 2020 годах, тогда были отозваны 628 тысяч автомобилей в США и 136 тысяч машин соответственно.

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Источник: reuters.com

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1
22.12.2023
Фото:Unsplash
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