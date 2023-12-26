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Нам рассказали, что будет с марками Mercedes и BMW через 10 лет

Орешкин: через 10 лет Mercedes и BMW могут уйти в историю

Как бренды они, вероятно, останутся, но повторят судьбу Volvo, которая была продана в Китай, и фактически перестанут быть европейскими автомобилями, такое мнение высказал помощник президента России Максим Орешкин в интервью изданию «Эксперт».

Орешкин напомнил, что сейчас многие рассуждают о том, что китайский автопром захватывает российский рынок. Но происходит это не только в России. Китай – экспортер номер один в мире. В связи с этим помощник президента предположил, что «через десять лет такие компании, как Mercedes и BMW, уйдут в историю», а скорее всего, их купят те же китайцы.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

В Минпромторге рассказали, при каких условиях подешевеют российские авто

Ведь теперь у европейских производителей больше нет тех преимуществ, которые были еще пять-десять лет назад – у них нет ни рынка сбыта, ни первенства в технологиях.

С января по октябрь Китай поставил в Россию легковых пассажирских автомобилей на 9,4 млрд долларов. Наша страна для Поднебесной рынок номер один в мире, на втором месте — Бельгия с объемом рынка 5,2 млрд рублей и замыкает тройку Великобритания – на 4,8 млрд рублей было поставлено автомобилей в эту страну.

О том, что Китай очень активно ведет себя на российском рынке, ранее сказал Президент. Но России не стоит повторять прежних ошибок, нам нужно развивать свои собственные автомобильные платформы и компонентную базу.

Источник: ТАСС

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

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Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Роман Демьяненко/ТАСС
Количество просмотров 2
26.12.2023
Фото:Роман Демьяненко/ТАСС
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