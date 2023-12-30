Боитесь застрять в снегу? Рассказываем, как больше не бояться!
Согласитесь, зимой машине приходится нелегко, да и водители подчас испытывают сложности, связанные с низкими температурами, осадками, недостаточной видимостью… Эксперт «За рулем» Алексей Ревин рассказал, как облегчить зимнюю жизнь и себе, и своему автомобилю. В частности, он рекомендует иметь в багажнике пару браслетов противоскольжения – такие можно купить в автомагазине.
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Мнение эксперта
Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:
— После сильного снегопада машина даже с места не может тронуться. Есть несколько вариантов, как освободиться из снежного плена – например, прокопать колею для ведущих колес или подложить под них специальные трапики. Но у автомобилей с небольшим дорожным просветом велик риск повредить лопатой или вставшим на дыбы трапиком бампер или пороги.
Поэтому лучше иметь в багажнике 2-4 браслета противоскольжения, которые быстро надеваются на ведущие колеса. С ними выехать из снега и грязи намного проще.
Это далеко не единственный доступный лайфхак, который здорово облегчает эксплуатацию машины зимой – изучите наш материал!
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