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Боитесь застрять в снегу? Рассказываем, как больше не бояться!

Эксперт «За рулем» подсказал эффективный способ выбраться из снежного заноса

Согласитесь, зимой машине приходится нелегко, да и водители подчас испытывают сложности, связанные с низкими температурами, осадками, недостаточной видимостью… Эксперт «За рулем» Алексей Ревин рассказал, как облегчить зимнюю жизнь и себе, и своему автомобилю. В частности, он рекомендует иметь в багажнике пару браслетов противоскольжения – такие можно купить в автомагазине.

У вас всегда есть доступ к верхней части колеса – не нее и ставьте браслет
У вас всегда есть доступ к верхней части колеса – не нее и ставьте браслет
Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

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Мнение эксперта

Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:

— После сильного снегопада машина даже с места не может тронуться. Есть несколько вариантов, как освободиться из снежного плена – например, прокопать колею для ведущих колес или подложить под них специальные трапики. Но у автомобилей с небольшим дорожным просветом велик риск повредить лопатой или вставшим на дыбы трапиком бампер или пороги.

Поэтому лучше иметь в багажнике 2-4 браслета противоскольжения, которые быстро надеваются на ведущие колеса. С ними выехать из снега и грязи намного проще.

Это далеко не единственный доступный лайфхак, который здорово облегчает эксплуатацию машины зимой – изучите наш материал!

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

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Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:Depositphotos и «За рулем»
Количество просмотров 1
30.12.2023
Фото:Depositphotos и «За рулем»
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