#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?ВыходныеКитайские автоТуристическая РоссияШиныIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Что будет, если не заплатить транспортный налог
11 января
Что будет, если не заплатить транспортный налог
Эксперт напомнил, как поступают с теми, кто не...
Спустя всего 8 лет в Bugatti решили прекратить выпуск мощного гиперкара Chiron
11 января
Спустя всего 8 лет в Bugatti решили прекратить выпуск мощного гиперкара Chiron
В Bugatti показали последнюю версию гиперкара...
Остановить «гонщика» получилось только после выстрелов по колесам
11 января
Торопился за подарками? Под Магаданом задержали нетрезвого лихача
В Магаданской области поймали пьяного на Тойоте...

Раскрыта комплектация самой дорогой версии лифтбека Москвич 6

Москвич 6 в топовой версии появится в продаже у дилеров в январе

Во второй половине января у дилеров в продаже появится «Москвич 6» в комплектации «Техно». Об этом «Российской газете» рассказал директор дилерской сети «Авилон Москвич» Дмитрий Макарычев.

«Ожидаемый срок появления у нас в наличии модели Москвич 6 в топовой комплектации "Техно" - вторая половина января», — уточнил собеседник издания.
Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Еще один «китаец» нашей сборки: как едет? Какой расход?

С базовым мотором объемом 1,5 л и мощностью 136 л.с. Москвич 6 доступен в комплектациях «Комфорт» и «Бизнес» по цене 2,62 млн рублей и 2,82 млн рублей соответственно. Стоимость автомобиля Москвич 6 с мотором объемом 1,5 л и мощностью 174 л.с. в сочетании с шестиступенчатым «роботом» в комплектации «Техно» составляет 3,11 млн рублей.

В списке оснащения значатся система контроля «слепых» зон, панорамная крыша с люком, электропривод крышки багажника, шторки безопасности, передние ремни с преднатяжителями, электрическая блокировка дверей от открывания детьми, система предупреждения о поперечном столкновении при движении задним ходом (CTA), о столкновении сзади (RCW) и об опасности при открытии дверей (DOW), розетка на 12В в багажнике.

В салоне новинки установлена цифровая приборная панель, есть система кругового обзора и климат-контроль.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: rg.ru

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 2
11.01.2024
Фото:Wikimedia
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Москвич 6

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв