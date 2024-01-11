Раскрыта комплектация самой дорогой версии лифтбека Москвич 6
Во второй половине января у дилеров в продаже появится «Москвич 6» в комплектации «Техно». Об этом «Российской газете» рассказал директор дилерской сети «Авилон Москвич» Дмитрий Макарычев.
«Ожидаемый срок появления у нас в наличии модели Москвич 6 в топовой комплектации "Техно" - вторая половина января», — уточнил собеседник издания.
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С базовым мотором объемом 1,5 л и мощностью 136 л.с. Москвич 6 доступен в комплектациях «Комфорт» и «Бизнес» по цене 2,62 млн рублей и 2,82 млн рублей соответственно. Стоимость автомобиля Москвич 6 с мотором объемом 1,5 л и мощностью 174 л.с. в сочетании с шестиступенчатым «роботом» в комплектации «Техно» составляет 3,11 млн рублей.
В списке оснащения значатся система контроля «слепых» зон, панорамная крыша с люком, электропривод крышки багажника, шторки безопасности, передние ремни с преднатяжителями, электрическая блокировка дверей от открывания детьми, система предупреждения о поперечном столкновении при движении задним ходом (CTA), о столкновении сзади (RCW) и об опасности при открытии дверей (DOW), розетка на 12В в багажнике.
В салоне новинки установлена цифровая приборная панель, есть система кругового обзора и климат-контроль.
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Источник: rg.ru
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