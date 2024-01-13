С Днем российской печати!

Российской печати исполнился 321 год

Быстро летит время – не успели мы отметить 95-летие журнала «За рулем» и 320-летний юбилей российской печати, как подоспела новая дата: с момента выхода первого номера первой российской газеты прошел 321 год. Красивая цифра! Напомним, это была учрежденная Петром Первым газета «Вѣдомости», правопреемником которой считается современная газета «Санкт-Петербургские ведомости».

Тот первый номер петербуржцы держали в руках 2 января 1703 года. По новому стилю это 13 января – именно эта дата была выбрана в 1991 году, когда был учрежден праздник. В наше время этот день является праздником всех работников средств массовой информации. Появившийся в 1928 году журнал «За рулем» долгие годы оставался верным спутником автомобилиста в России и за рубежом, поэтому для нас это особенный день.

Поздравляем своих коллег, автомобильных журналистов, желаем в наступившем году хороших и разных машин, поездок и встреч! И благодарим читателей, без которых российскую печать как таковую вообразить довольно сложно.