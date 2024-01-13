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Выиграй Ладу
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С Днем российской печати!

Российской печати исполнился 321 год

Быстро летит время – не успели мы отметить 95-летие журнала «За рулем» и 320-летний юбилей российской печати, как подоспела новая дата: с момента выхода первого номера первой российской газеты прошел 321 год. Красивая цифра! Напомним, это была учрежденная Петром Первым газета «Вѣдомости», правопреемником которой считается современная газета «Санкт-Петербургские ведомости».

ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

Как правильно заряжать АКБ зимой – 3 проверенных способа

Тот первый номер петербуржцы держали в руках 2 января 1703 года. По новому стилю это 13 января – именно эта дата была выбрана в 1991 году, когда был учрежден праздник. В наше время этот день является праздником всех работников средств массовой информации. Появившийся в 1928 году журнал «За рулем» долгие годы оставался верным спутником автомобилиста в России и за рубежом, поэтому для нас это особенный день.

Поздравляем своих коллег, автомобильных журналистов, желаем в наступившем году хороших и разных машин, поездок и встреч! И благодарим читателей, без которых российскую печать как таковую вообразить довольно сложно.

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:За Рулем«За рулем»
Количество просмотров 6
13.01.2024
Фото:За Рулем«За рулем»
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