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Последние сделанные в РФ корейские авто с гарантией завода уже ждут покупателей

Кроссоверы Kia Soul и Seltos калининградской сборки нашли своих дилеров

Калининградский завод «Автотор» начал отгружать дилерам кроссоверы Kia Soul и Seltos. В 2022 году выпуск этих моделей приостановился из-за проблем с поставкой компонентов.

В настоящее время Seltos и Soul уже есть в наличии у дилеров. По мнению автоэксперта Артема Бобцова, комплектующие скорее всего ввезли окольными путями на протяжении 2023 года, и в конце года их количества хватило на сборку кроссоверов и отправку дилерам.

Kia Soul и Seltos
Kia Soul и Seltos
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«Думаю, что они быстро найдут своих покупателей, поскольку реально это последние сделанные в России, официально произведенные, с заводской гарантией корейские автомобили», — подчеркивает эксперт.

Есть шансы, что на российском рынке появятся автомобили Kia Rio, Hyundai Solaris и Creta. В декабре правкомиссия одобрила продажу завода Hyundai в Петербурге российской компании «Арт-финанс». Буквально на днях предприятие объявило о выходе из простоя.

По словам авторов Telegram-канала «Русский автомобиль», из оставшихся на заводе 70 тысяч машинокомплектов могут собирать новые автомобили. Но пока нет официальной информации о том, под какой маркой они выйдут на российский рынок. На предприятии собирают Hyundai Solaris и Kia Rio.

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Источник: bfm.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Wikimedia
12.01.2024
Фото:Wikimedia
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