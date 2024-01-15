Статистика: в 2023 году в Москве произошло более 800 ДТП с участием детей

В ГАИ решили напомнить о важности световозвращающих элементов на одежде детей

Только у 10% из всех пострадавших в ДТП в прошлом году детей была одежда со световозвращающими элементами. Об этом сообщила Госавтоинспекция Москвы.

Согласно данным ГИБДД, всего в 2023 году в Москве было зарегистрировано 858 дорожно-транспортных происшествий с участием детей в возрасте до 16 лет.

«В результате погибли четыре ребенка и 905 детей получили ранения различной степени тяжести», – говорится в сообщении ведомства в официальном Telegram-канале.

В ведомстве проанализировали ситуацию, и выяснилось, что в большинстве случаев дети переходили дорогу в неположенном месте, выбегали на проезжую часть или переходили дорогу на красный свет.

Также в Госавтоинспекции указали на то, что пешеходы не используют специальные световозвращающие элементы на одежде, которые помогают водителям видеть их на трассе в темное время суток. Только у 10% из тех, кто пострадал в ДТП, на одежде были световозвращающие элементы. Также в ГИБДД подчеркнули, что чаще всего ДТП с детьми происходили в промежуток времени с 18:00 до 20:00 часов.

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Источник: ria.ru