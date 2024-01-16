Государство хочет национализировать «Рольф»

Генпрокуратура решила через суд обратить в доход РФ активы «Рольфа»

Суд в Санкт-Петербурге принял к рассмотрению иск Генпрокуратуры в отношении автодилера «Рольф» и его основателя Сергея Петрова с требованием об обращении активов компании в доход государства.

Иск был зарегистрирован 27 декабря 2023 года, судебное заседание пройдет 18 января.

Истец просит суд обратить в доход государства все акции «Рольфа», принадлежащие частной компании «Деланс Лимитед» и «Рольф Моторс», а также 100% долей в уставных капиталах связанных с ними компаний – как имущества, полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции.

22 декабря 2023 года указом президента активы всех этих предприятий перешли во временное управление Росимущества, а новым гендиректором «Рольфа» стал Алексей Гуляев.

Уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд рублей в отношении главы «Рольфа» Сергея Петрова и ряда других руководителей компании следственный комитет возбудил еще в 2019 году.

Петрову, бывшему гендиректору компании «Рольф» Татьяне Луковецкой и директору кипрской «дочки» Георгию Кафкалии вменяется вывод за границу в 2014 году средств, полученных от коммерческой деятельности автодилера с помощью подложного договора купли-продажи через акции компаний «Рольф Эстейт», которые были проданы по сильно завышенной цене. Эти люди заочно арестованы и объявлены в розыск.

Адвокаты Петрова настаивали, что сделка, которая легла в основу уголовного дела, была стандартной процедурой по реструктуризации активов, носила внутренний характер и не нанесла ущерба государству.

Справка

Компания «Рольф» основана в 1991 году предпринимателем Сергеем Петровым, в ее портфель входят 30 автомобильных брендов, 59 шоурумов и три мегамолла автомобилей с пробегом. За 2022 год компания реализовала около 100 тыс. машин, больше половины из которых пришлось на подержанные. Выручка группы за 2023 год составила 160,7 млрд рублей, чистая прибыль – 9,6 млрд рублей.

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Источник: ТАСС, Бизнес ФМ