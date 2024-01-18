#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?Китайские автоТуристическая РоссияШиныIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Тизер нового Ford Ranger Raptor
20 января
Ford приоткрыл завесу тайны над своим новым Ranger Raptor для «Дакара»
Компания Ford анонсировала гоночный суперпикап...
Hyundai Ioniq продемонстрировал свои характеристики на Нюрбургринге
20 января
Hyundai Ioniq продемонстрировал свои характеристики на Нюрбургринге
Электрокар Hyundai Ioniq оказался быстрее...
«Автостат» назвал самый популярный автомобиль на «вторичке» в 2023 году
20 января
«Автостат» назвал самый популярный автомобиль на «вторичке» в 2023 году
Автостат решил назвать самый популярный...

Вашу АКБ разорвет на части — не делайте так!

Эксперты «За рулем» решили назвать условие, при котором взрывается аккумулятор машины

Потери энергии в АКБ восполняет генератор, однако летом это происходит быстро и незаметно, а в холода сопряжено с большими проблемами. Почему? Дело в том, что внутреннее сопротивление батареи при отрицательных температурах сильно возрастает, и генератор уже не способен ее зарядить.

ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

Чтобы помочь автомобилистам не остаться с разряженной АКБ на морозе, «За рулем» собрал мнения нескольких экспертов об опасностях для батареи автомобиля в зимнее время. А кроме того, издание рассказало о последствиях сильного разряда батареи. В частности, о том, что будет, если оставить на трескучем морозе серьезно посаженную АКБ.

«Если батарея разряжена в ноль, электролит может замерзнуть, а корпус – раздуться и даже треснуть», – говорят эксперты издания.
Пример повреждений разряженной батареи в мороз – корпус треснул в нескольких местах
Пример повреждений разряженной батареи в мороз – корпус треснул в нескольких местах

О том, как не допустить сильного разряда батареи и поддерживать его нормальным всю зиму, а также что делать, если батарея все же потеряла энергию, «За рулем» рассказывает в новой статье!

Онлайн-розыгрыш автомобилей
состоится 14 марта 2024 года

ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ УЧАСТНИКА

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:За рулем
Количество просмотров 293
18.01.2024
Фото:За рулем
Поделиться:
Оцените материал:
0