Вашу АКБ разорвет на части — не делайте так!
Потери энергии в АКБ восполняет генератор, однако летом это происходит быстро и незаметно, а в холода сопряжено с большими проблемами. Почему? Дело в том, что внутреннее сопротивление батареи при отрицательных температурах сильно возрастает, и генератор уже не способен ее зарядить.
Чтобы помочь автомобилистам не остаться с разряженной АКБ на морозе, «За рулем» собрал мнения нескольких экспертов об опасностях для батареи автомобиля в зимнее время. А кроме того, издание рассказало о последствиях сильного разряда батареи. В частности, о том, что будет, если оставить на трескучем морозе серьезно посаженную АКБ.
«Если батарея разряжена в ноль, электролит может замерзнуть, а корпус – раздуться и даже треснуть», – говорят эксперты издания.
О том, как не допустить сильного разряда батареи и поддерживать его нормальным всю зиму, а также что делать, если батарея все же потеряла энергию, «За рулем» рассказывает в новой статье!
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