Вашу АКБ разорвет на части — не делайте так!

Эксперты «За рулем» решили назвать условие, при котором взрывается аккумулятор машины

Потери энергии в АКБ восполняет генератор, однако летом это происходит быстро и незаметно, а в холода сопряжено с большими проблемами. Почему? Дело в том, что внутреннее сопротивление батареи при отрицательных температурах сильно возрастает, и генератор уже не способен ее зарядить.

Чтобы помочь автомобилистам не остаться с разряженной АКБ на морозе, «За рулем» собрал мнения нескольких экспертов об опасностях для батареи автомобиля в зимнее время. А кроме того, издание рассказало о последствиях сильного разряда батареи. В частности, о том, что будет, если оставить на трескучем морозе серьезно посаженную АКБ.

«Если батарея разряжена в ноль, электролит может замерзнуть, а корпус – раздуться и даже треснуть», – говорят эксперты издания.

Пример повреждений разряженной батареи в мороз – корпус треснул в нескольких местах

О том, как не допустить сильного разряда батареи и поддерживать его нормальным всю зиму, а также что делать, если батарея все же потеряла энергию, «За рулем» рассказывает в новой статье!