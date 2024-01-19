Mazda прекращает производство седана с индексом 6 и сосредоточится на выпуске CX

Японский концерн прекратит производство Mazda 6 весной 2024 года

К большому сожалению поклонников Mazda, руководство компании приняло решение о прекращении производства в Японии устаревшей модели среднеразмерного седана с индексом 6. Отмечается, что это произойдет уже весной текущего года.

Отмечается, что с момента выпуска модели за 22 года реализовано 226,4 тысячи экземпляров (в Японии модель продается под названием Atenza). Уход модели с американского рынка состоялся в 2021 году, а на рынке Британии продажи завершились в 2023 году.

В России модель в кузове седан собирали на заводе Mazda Sollers во Владивостоке.

В распространенном компанией пресс-релизе говорится, что линейку Mazda пополнят кроссоверы линейки CX.

Напомним, ранее руководство Mazda анонсировало возобновление разработок революционных роторных двигателей и создание нового спорткара. Об этом в ходе Токийского автосалона рассказал президент Mazda Кацухиро Моро. Он уточнил, что концерн собирает команду из инженеров и разработчиков специально для возрождения уникальной технологии.

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Источник: motor1.com