#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?Китайские автоТуристическая РоссияШиныIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В массовой аварии на трассе М-7 в Татарстане пострадали три человека
19 января
В массовой аварии на трассе М-7 в Татарстане пострадали три человека
Порядка 50 автомобилей попали в ДТП на трассе...
Авторынку РФ грозит «перегрев» — дилерам придется снижать цены во избежание убытков
19 января
Авторынку РФ грозит «перегрев» — дилерам придется снижать цены во избежание убытков
Эксперт нашел основание для снижения цен на...
Mazda прекращает производство седана с индексом 6 и сосредоточится на выпуске CX
19 января
Mazda прекращает производство седана с индексом 6 и сосредоточится на выпуске CX
Японский концерн прекратит производство Mazda 6...

Mazda прекращает производство седана с индексом 6 и сосредоточится на выпуске CX

Японский концерн прекратит производство Mazda 6 весной 2024 года

К большому сожалению поклонников Mazda, руководство компании приняло решение о прекращении производства в Японии устаревшей модели среднеразмерного седана с индексом 6. Отмечается, что это произойдет уже весной текущего года.

Отмечается, что с момента выпуска модели за 22 года реализовано 226,4 тысячи экземпляров (в Японии модель продается под названием Atenza). Уход модели с американского рынка состоялся в 2021 году, а на рынке Британии продажи завершились в 2023 году.

ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

Как выехать из сугроба – 6 приемов опытных водителей

В России модель в кузове седан собирали на заводе Mazda Sollers во Владивостоке.

В распространенном компанией пресс-релизе говорится, что линейку Mazda пополнят кроссоверы линейки CX.

Напомним, ранее руководство Mazda анонсировало возобновление разработок революционных роторных двигателей и создание нового спорткара. Об этом в ходе Токийского автосалона рассказал президент Mazda Кацухиро Моро. Он уточнил, что концерн собирает команду из инженеров и разработчиков специально для возрождения уникальной технологии.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: motor1.com

Онлайн-розыгрыш автомобилей
состоится 14 марта 2024 года

ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ УЧАСТНИКА

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 3
19.01.2024
Фото:Wikimedia
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Mazda 6 (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Mazda 6  2016
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

С 2.0 литровым двигателем и АКП динамика разгона впечатляет, не знаю как с 2.5, но мне больше и не надо. Шумоизоляция тоже на высоте.

Недостатки:

Поцарапался руль, такое ощущения что его подрали специально в нескольких местах (колец не ношу)

Комментарий:

Если бы покупал автомобиль ещё раз, то выбрал бы Мазду 6. Не от одного автомобиля не было такого восторга.

+6