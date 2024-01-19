Mazda прекращает производство седана с индексом 6 и сосредоточится на выпуске CX
К большому сожалению поклонников Mazda, руководство компании приняло решение о прекращении производства в Японии устаревшей модели среднеразмерного седана с индексом 6. Отмечается, что это произойдет уже весной текущего года.
Отмечается, что с момента выпуска модели за 22 года реализовано 226,4 тысячи экземпляров (в Японии модель продается под названием Atenza). Уход модели с американского рынка состоялся в 2021 году, а на рынке Британии продажи завершились в 2023 году.
В России модель в кузове седан собирали на заводе Mazda Sollers во Владивостоке.
В распространенном компанией пресс-релизе говорится, что линейку Mazda пополнят кроссоверы линейки CX.
Напомним, ранее руководство Mazda анонсировало возобновление разработок революционных роторных двигателей и создание нового спорткара. Об этом в ходе Токийского автосалона рассказал президент Mazda Кацухиро Моро. Он уточнил, что концерн собирает команду из инженеров и разработчиков специально для возрождения уникальной технологии.
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Источник: motor1.com
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Отзывы о Mazda 6 (1)
С 2.0 литровым двигателем и АКП динамика разгона впечатляет, не знаю как с 2.5, но мне больше и не надо. Шумоизоляция тоже на высоте.
Поцарапался руль, такое ощущения что его подрали специально в нескольких местах (колец не ношу)
Если бы покупал автомобиль ещё раз, то выбрал бы Мазду 6. Не от одного автомобиля не было такого восторга.