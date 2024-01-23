Lada Signet Wagon — такую было не купить в СССР!

Эксперт «За рулем» рассказал о редкой модификации ВАЗ-2104 — Lada Signet Wagon

Эксперт «За рулем» Сергей Канунников подготовил обширный материал о редких модификациях отечественного универсала ВАЗ-2104. Конечно, не обойдены вниманием экспортные модификации. Многие знают, что в Европе вазовская «классика» продавалась как Lada Riva, а вот Lada Signet – «зверь» гораздо менее изученный...

Сергей Канунников, эксперт «За рулем»:

— Как и другие Жигули, «четверки» экспортировали во множество стран. ВАЗ-2104 представлял собой вместительный и относительно современный автомобиль за небольшие деньги.

Поэтому в некоторых европейских странах «четверки» превращали в грузовые фургоны. А вот внешним тюнингом западные дилеры особо не занимались. Исключение – канадские машины, которые продавали во второй половине 1980-х под именем Lada Signet.

На «четверки» Signet Wagon ставили модные колесные диски, наклеивали на кузов молдинги, а на часть машин – рейлинги на крышу. В качестве опции предлагали даже автоматическую коробку передач. Советские покупатели в те годы о таком даже не мечтали.

А еще у «четверки» были праворульные, дизельные, грузовые и даже медицинские модификации... Читайте в новой статье «За рулем»!