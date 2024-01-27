Беспилотники научились «подрезать» друг друга

На видео попало, как беспилотный Waymo «подрезает» другой беспилотник

Фантасты задавались вопросом, смогут ли автономные транспортные средства испытывать нетерпение и ярость на дороге.

Эта тема была вновь поднята благодаря недавнему видео на YouTube от пользователя Кевина Чена, в котором показаны тестовые автомобили Waymo с беспилотным вождением, демонстрирующие, что, если бы за рулем были люди, это выглядело бы как довольно опасное поведение.

Инцидент произошел на пересечении Оушен-авеню и Вашингтон-авеню в Лос-Анджелесе, Калифорния. Начинается все с того, что два беспилотных Jaguar I-Pace, которыми управляет система автономного вождения Waymo, стоят рядом у знака остановки и собираются повернуть направо.

Оба электрокара останавливаются, чтобы пропустить Шевроле Вольт. Затем транспортное средство, находящееся слева, выдвигается вперед, отсекая транспортное средство, движущееся справа, и вынуждая его притормозить.

Хотя столкновения не произошло, ситуация выглядела довольно пугающей.

Хотя неизвестны все подробности этого инцидента, он может показаться очередным проколом для отрасли беспилотных транспортных средств, которая изо всех сил пытается восстановить свой имидж после нескольких нарушений правил безопасности, произошедших в конце прошлого года.

Справка

Waymo – производитель технологии для беспилотных автомобилей, является «дочкой» компании Alphabet. Основана 13 декабря 2016 года. Alphabet Inc. – холдинговая компания со штаб-квартирой в Калифорнии, управляет компанией Google Inc., а также рядом структур и стартапов.

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Видео: YouTube