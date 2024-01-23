Адекватные цены: Анна Хилькевич объяснила свой выбор в пользу автомобиля из Китая

Актриса Анна Хилькевич похвасталась покупкой китайского автомобиля

Звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич купила автомобиль китайского производства. Приобретением актриса похвасталась в своем аккаунте в соцсетях.

Хилькевич с шуткой констатировала, что стала амбассадором китайского автопрома в России. Рассказывая о функционале автомобиля, актриса отметила «очень классную» комплектацию и много электроники премиум-уровня, стильный внешний вид и соотношение цены-качества. О стоимости приобретения Хилькевич умолчала.

Свой выбор в пользу машины из Китая Хилькевич объяснила «неадекватными» ценами на японские, немецкие и американские автомобили.

«Вообще, очень неожиданно и приятно, что Китай выходит на лидирующие позиции среди автомобильного сегмента. Они пока новые, еще не заработали репутацию, но я считаю, что нужно давать возможность. Согласны?» — спросила артистка у своих подписчиков.

Несмотря на то, что большинство поклонников от души поздравили актрису, нашлись и злопыхатели. Но оптимистичная Хилькевич сказала всем «спасибо за ”добрые слова”».

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Источник: gazeta.ru