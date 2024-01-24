#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?Китайские автоТуристическая РоссияШиныIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Канал ввоза авто из Киргизии могут перекрыть, а «упрощенку» отменить — что изменится с 1 февраля
24 января
Канал ввоза авто из Киргизии могут перекрыть, а «упрощенку» отменить — что изменится с 1 февраля
С 1 февраля в России могут измениться правила...
Volkswagen представил обновленный Golf
24 января
Volkswagen представил обновленный Golf
VW Golf с ДВС дебютировал с кнопками, прибавкой...
Некоторые бренды Китая могут покинуть авторынок России по этой причине — мнение дилера
24 января
Некоторые бренды Китая могут покинуть авторынок России по этой причине — мнение дилера
Гераськин нашел причину ухода некоторых...

«Отваливается» мудьтимедиа: автомобили BMW блокируют доступ к системе на территории РФ

Владельцы BMW в России не могут подключить смартфоны к мультимедийной системе

Автомобили BMW, ввезенные в Россию по схеме параллельного импорта через европейские страны, «выдают» проблему. Дело в том, что владельцы таких машин не могут подключить свои смартфоны к встроенной мультимедийной системе. Сообщения об этом стали появляться в Сети, в частности, о них сообщили пользователи сервиса Habr.

По их словам, такое происходит сразу после того, как система обнаруживает, что машина находится на территории России. В качестве временного решения проблемы рекомендуется отключить блок телеметрии. После этого подключенные смартфоны начинают функционировать в штатном режиме. Но при этом нарушается работа других функций автомобиля.

ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

Надежный кроссовер 4х4 за 1,5 млн рублей – 4 варианта для большой семьи

Напомним, в августе 2023 года компания BMW отключила российские дилерские центры от доступа к своему программному обеспечению. Дилеры подтвердили, что на фоне ограничений невозможно сделать дубликат ключей, также фиксировались проблемы с диагностикой узлов и электроники.

Посредством дополнительных резервных каналов было найдено временное решение для проведения ремонтных работ по программированию блоков управления. Но в любой момент производитель может заблокировать и этот канал. В частности, из-за ограничения в работе официального приложения BMW ConnectedDrive российские автовладельцы не смогут удаленно запускать двигатель, прогревать машину, а также следить за уровнем топлива.

Источник: habr.com

Онлайн-розыгрыш автомобилей
состоится 14 марта 2024 года

ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ УЧАСТНИКА

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 1
24.01.2024
Фото:freepik / freepik
Поделиться:
Оцените материал:
0