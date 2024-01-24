«Отваливается» мудьтимедиа: автомобили BMW блокируют доступ к системе на территории РФ

Владельцы BMW в России не могут подключить смартфоны к мультимедийной системе

Автомобили BMW, ввезенные в Россию по схеме параллельного импорта через европейские страны, «выдают» проблему. Дело в том, что владельцы таких машин не могут подключить свои смартфоны к встроенной мультимедийной системе. Сообщения об этом стали появляться в Сети, в частности, о них сообщили пользователи сервиса Habr.

По их словам, такое происходит сразу после того, как система обнаруживает, что машина находится на территории России. В качестве временного решения проблемы рекомендуется отключить блок телеметрии. После этого подключенные смартфоны начинают функционировать в штатном режиме. Но при этом нарушается работа других функций автомобиля.

Напомним, в августе 2023 года компания BMW отключила российские дилерские центры от доступа к своему программному обеспечению. Дилеры подтвердили, что на фоне ограничений невозможно сделать дубликат ключей, также фиксировались проблемы с диагностикой узлов и электроники.

Посредством дополнительных резервных каналов было найдено временное решение для проведения ремонтных работ по программированию блоков управления. Но в любой момент производитель может заблокировать и этот канал. В частности, из-за ограничения в работе официального приложения BMW ConnectedDrive российские автовладельцы не смогут удаленно запускать двигатель, прогревать машину, а также следить за уровнем топлива.

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Источник: habr.com