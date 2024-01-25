Доступные цены и богатое оснащение — россиянам рассказали, как выбирать иномарку

Автоэксперт объяснил, почему из иномарок нужно выбирать китайские автомобили

Иномарки ушедших брендов могут доставить автовладельцам проблемы в виде блокировки различных функций, поэтому при выборе машины иностранного производства стоит обратить внимание на китайские бренды. Такое мнение в беседе с изданием «Лента.ру» выразил руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин.

Если стоит цель приобрести именно иномарку, то есть смысл приобрести китайский автомобиль. Покупка европейских, японских и корейских машин, ввозимых на рынок России по схеме параллельного импорта, может обернуться неприятными «сюрпризами», предупреждает Житнухин.

«Один из последних примеров — запрет на доступ к функции Bluetooth для обладателей автомобилей немецкого бренда BMW. При этом данная функция по-прежнему доступна тем, кто приобрел модели марки до наложения санкционного запрета на ввоз авто в Россию», — объясняет собеседник издания.

Если говорить о китайских автомобилях, у них современный футуристический дизайн и богатое техническое оснащение, отмечает Житнухин, и при этом — доступные цены. И с такой машиной, из Китая или собранной в РФ, не будет проблем с гарантией, комплектующими, обслуживанием и эксплуатацией, подытожил эксперт.

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Источник: lenta.ru