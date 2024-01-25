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Турбомотор 195 л.с. и АКП — кроссовер Haima продали в Хакасии

У дилеров в России появились кроссоверы Haima 8S от 3,2 млн рублей

В России стартовали продажи кроссоверов китайского бренда Haima. Первый автомобиль куплен в столице Республики Хакасия Абакане.

У кроссовера Haima 8S передний привод, габариты: 4565х1850х1682 мм, размер колесной базы — 2700 мм. Минимальный клиренс составляет 160 мм. Под капотом автомобиля турбо-«четверка» мощностью 195 л.с. в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. До 100 км/ч кроссоверу понадобится 7,8 секунды — лучший показатель в классе.

Haima 8S
Haima 8S
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Стоимость Haima 8S в базовой комплектации Deluxe составляет 3,2 млн рублей, в топовой версии Flagship — 3,4 млн рублей. В списке базового оснащения заявлены четыре подушки безопасности, ESP, обивка сидений кожзамом, кондиционер, электропривод сиденья водителя, медиасистема с экраном 10 дюймов, панорамная крыша, задний парктроник, камера заднего вида, электропривод пятой двери, система бесключевого доступа, 19-дюймовые колеса.

Интеллектуальные технологии Haima 8S обеспечивают водителю комфорт и чувство безопасности во время передвижения в мегаполисе и на трассе за городом. В помощь водителю: система предупреждения о лобовом столкновении (FCW), система обнаружения слепых зон, адаптивный круиз-контроль, система автономного экстренного торможения, система предупреждения о сходе с полосы и система удержания полосы движения.

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Источник: rg.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Haima
Количество просмотров 1
25.01.2024
Фото:Haima
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