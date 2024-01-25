За самовольную замену этих деталей авто грозит арест — объясняем подробно

Штраф в 5 тысяч рублей и арест до года: ГИБДД накажет за нарушение этой статьи

Не все автовладельцы в курсе, что есть определенные детали в машине, замена которых запрещена без разрешения ГИБДД. За нарушение водителям грозит штраф согласно статье 12.5 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Сумма штрафа может достигать 5000 рублей, более того — возможен арест на срок от шести месяцев до года.

Такие кузовные детали, как бамперы, пластиковые обвесы, спойлеры, фары головного света, задние фонари, диски, внешние зеркала и некоторые другие компоненты, обязательно должны пройти процедуру сертификации в специализированной лаборатории. Дело в том, что, если эти детали оторвутся от автомобиля во время ДТП или на высокой скорости, они будут представлять потенциальную угрозу для других участников движения.

Недопустима замена заводского штатного бампера на неоригинальный экземпляр без соответствующего разрешения специализированной лаборатории. Чтобы установить нештатный бампер, водитель должен проверить его на предмет сертификации и зарегистрировать все изменения в ГИБДД. Обязательным условием является качество бампера, он должен быть изготовлен из ударопрочного пластика. Аналогичные требования действуют и в части замены стекол и зеркал на автомобиле.

Что касается деталей интерьера: руля, кресел и других элементов салона, нужно помнить, что они спроектированы с учетом обеспечения максимальной безопасности для водителя и пассажиров. Поэтому их самостоятельная замена тоже запрещена.

Если на автомобиле будут заменены колеса на не рекомендованные производителем, функционал автомобиля может измениться. Из-за того, что водитель установит диски нестандартных размеров, увеличится нагрузка на двигатель и трансмиссию. Как следствие — возникнут ошибки в работе спидометра, и это самым негативным образом отразится на безопасности автомобиля.

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Источник: njcar.ru