Подсчитали, в какой стране Евросоюза приходится больше авто на тысячу человек

Число автомобилей в Евросоюзе на тысячу человек за 10 лет выросло на 14,3%

Проведенный статистическим управлением Евросоюза анализ выявил страну ЕС, где в 2022 году приходилось больше всего автомобилей на тысячу человек. За последние 10 лет этот показатель в Евросоюзе увеличился на 14,3%, достигнув среднего значения в 560 автомобилей на тысячу человек в 2022 году, что является значительным ростом по сравнению с 2012 годом (490 автомобилей).

Лидером по количеству автомобилей на тысячу человек стала Италия, где этот показатель составил 684. За ней следуют Люксембург (678), Финляндия (661) и Кипр (658).

Самые низкие значения в Латвии – 414, Румынии – 417 и Венгрии – 424. При этом Румыния и Венгрия входят в число стран, которые продемонстрировали наиболее быстрые темпы роста числа автомобилей за последнее десятилетие – на 86% и 41% соответственно.

В России на начало 2022 года приходилось 318 легковых автомобилей на тысячу человек. Согласно данным «Автостата», к 2023 году их количество снизилось до 315 автомобилей на тысячу человек.

По регионам самый высокий уровень автомобилизации отмечен на Урале (333 автомобиля на 1000 жителей), чуть ниже он в Северо-Западном федеральном округе (332 автомобиля на 1000 жителей). Самая низкая обеспеченность легковыми автомобилями зарегистрирована на Северном Кавказе (226).

В «Автостате» рассказали «За рулем», каких изменений можно ждать на рынке в текущем году. Спойлер – рынок продолжит расти, и вот почему.

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Источники: «Интерфакс» и «Автостат»