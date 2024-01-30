Фишка советских автомобилей, которой позавидуют современные иномарки!
Советский тюнинг – тема отдельного разговора. Такой разговор и завел обозреватель «За рулем» Сергей Канунников, рассказав о давно забытых ныне инженерных находках «кулибиных» из СССР. Среди них были действительно отличные идеи, прочно входящие в моду и обиход автомобилистов по всей стране. Оно и понятно – заводскими опциями автопром СССР граждан не радовал... А были и уникальные ноу-хау!
Мнение эксперта
Сергей Канунников, обозреватель «За рулем»:
— С некоторых пор очень популярны стали дополнительные фары, часто – противотуманки с желтыми стеклами. В дополнительных фарах был смысл, ведь штатная светотехника, особенно автомобилей 1950-1960-х годов выпуска, была несовершенна.
Другое дело, что фары иногда ставили бездумно – не руководствуясь правилами и здравым смыслом. А со временем в моду вошли фары с красивыми крышками, которые не снимали годами. Такие световые приборы превратились просто в элемент модного декора.
Вот так довольно обычная ныне опция противотуманных фар могла быть дополнена продвинутой (даже по нашим временам!) функцией подсветки поворота... И этот пример – не единственный. Узнайте о других знакомых и не очень улучшениях советских авто в новой статье «За рулем»!
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