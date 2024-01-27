Как в СССР улучшали автомобили – эти «опции» вы еще помните?

«За рулем» напомнил, какие «допы» доставали для советских Жигулей и Москвичей

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Слова «опции» и «комплектация» в СССР были не в ходу. Автомобили определенной модели практически не отличались друг от друга. Правда, Жигули одной модели делали с разными моторами. Скажем, «шестерку» — с двигателями 1,3, 1,5 и 1,6 л. Но и моторы обычно не выбирали, чаще с радостью покупали «что дают».

Некоторые модели могли быть укомплектованы опционными радиоприемниками, на иных они входили в базовую комплектацию. Например, на Запорожец приемник можно было поставить лишь самостоятельно.

Иногда счастливчикам доставались экспортные версии с улучшенной внутренней отделкой. На этом выбор для советского покупателя заканчивался.

Плетеная оплетка на руль – модная люксовая опция 1960-х.

А многим автолюбителям хотелось дополнительного комфорта. И еще как-то украсить и выделить свой автомобиль.

Одни из самых популярных «украшательств» – оплетки-чехлы на руль и набалдашники на рычаг переключения передач. Если у оплеток был хоть какой-то смысл (рули в те годы были тонкие и скользкие), то набалдашники из пластика с цветочком или паучком несли лишь эстетическую нагрузку.

В 1960-е годы в моде были оплетки на руль из некоего материала, похожего на изоляцию от электропроводов. Эти опции продавали в палатках на летних ярмарках. Позднее модными стали кожаные чехлы на руль, желательно импортные. Но достать такие было непросто.

Опционные набалдашники на рычаг переключения передач – мода 1970-х.

В 1970-е модными стали еще и противосолнечные козырьки, которые устанавливали на верх ветрового стекла, – голубые или зеленые. Желательно с надписями Avtoexport USSR, а еще лучше — Rally. Примерно в те же годы стали клеить модлинги на кузова машин, где штатных не было. А иногда и на те, где были, как на ВАЗ-2106. Нештатный молдинг крепили под штатным, по низу кузова.

С удобствами

Еще популярней были более практичные опции. Одна из самых массовых – багажник на крышу. Машину в те годы использовали как универсальное транспортное средство. Иногда – почти как грузовик. На багажник грузили крупную поклажу. Особенно эту опцию уважали дачники и автотуристы.

Багажники разных моделей продавали в автомагазинах. Но самые экономные и неленивые автолюбители делали багажники самостоятельно, порой – увеличенных по сравнению с заводскими изделиями размеров. Большие багажники (иногда два покупных) ставили чаще всего на крыши универсалов.

Одна из самых популярных советских опций – багажник на крышу.

Очень популярны с некоторых пор стали дополнительные фары, часто – противотуманки с желтыми стеклами. В дополнительных фарах был смысл, ведь штатная светотехника, особенно автомобилей 1950-1960-х годов выпуска, была несовершенна.

ЗИМ с наружными зеркалами и противотуманками. На этом автомобиле (спасибо продвинутому владельцу) дополнительные фары даже поворачивались вместе с колесами.

Другое дело, что фары иногда ставили бездумно – не руководствуясь правилами и здравым смыслом. А со временем в моду вошли фары с красивыми крышками, которые не снимали годами. Такие световые приборы превратились просто в элемент модного декора.

Наружные зеркала ставили даже на очень старые автомобили.

Не менее важной опцией, которую на старые и даже свежие машины владельцы устанавливали сами, были наружные зеркала. Даже в 1970-е годы ими комплектовали не все автомобили. Зеркала разных моделей продавали в магазинах. Причем особым спросом стали пользоваться быстросъемные. Ведь зеркала, как и щетки стеклоочистителя, воровали (что еще воровали с автомобилей в СССР, читайте тут). Поэтому их обязательно снимали на ночь и даже днем, если стоянка была долгой.

ГАЗ-21 с наружными зеркалами и дополнительными фарами. Классический стиль нарушен. Но ездить-то надо!

Позднее стали дополнительно устанавливать только правые зеркала, которые большинству советских автомобилей не полагались даже в 1980-1990-е годы.

Салонные радости

Среди благоприобретенных опций для салона самыми популярными были чехлы на сиденья. Так сберегали штатную обивку. Матерчатые чехлы не очень трудно было постирать и даже, если надо, подлатать.

Кроме того, на ткани в жару или в мороз сидеть было, действительно, комфортней, чем на кожзаменителе, которым обивали сиденья большинства советских автомобилей.

У чехлов была и еще одна важная функция. К ним пришивали карманы, которых на спинках штатных сидений не было. Причем самодельные карманы иногда делали огромными.

Одна из самых популярных опций – чехлы на сиденья.

Важной опцией стали и радиоприемники, а позже немудреные, но все-таки — магнитолы. В фильме «Три тополя на Плющихе» московский таксист возит с собой в Волге ГАЗ-21 компактный транзисторный приемник. Так иногда действительно делали!

Нештатная магнитола в Запорожце ЗАЗ-968.

В некоторых автомобилях для установки приемника существовало штатное место. А в Запорожцах, например, прибор подвешивали под панель.

Полезной опцией стали подголовники на передние сиденья, которые продавали в 1980-е годы по 25 рублей за пару. Недешево, но от бесхитростных внешне накидных подголовников при наездах сзади была ощутимая польза. Подголовники были из кожзаменителя и разных колеров. Если повезет, можно было подобрать даже под цвет салона.

Одна из самых полезных опций – накидные подголовники.

И уж совсем необычная и непривычная в те годы советская опция – детские кресла. Они в СССР появились во второй половине 1970-х и стоили аж по 30 рублей.

Советское детское кресло.

Кронштейн детского кресла надевали на спинку переднего сиденья. Зато кресло для ребенка имело собственные ремни безопасности. Диковинное устройство было малоизвестно и повышенным спросом не пользовалось. Однако самые продвинутые автолюбители и одновременно молодые родители устройством заинтересовались. Благодаря чему первые советские детские кресла можно увидеть «живьем» и сегодня.

Тюнинг из 90-х – самые лихие переделки Оки тут