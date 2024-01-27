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Как в СССР улучшали автомобили – эти «опции» вы еще помните?

«За рулем» напомнил, какие «допы» доставали для советских Жигулей и Москвичей

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Что можно сделать из Волги – чумовой тюнинг 1990-х

Слова «опции» и «комплектация» в СССР были не в ходу. Автомобили определенной модели практически не отличались друг от друга. Правда, Жигули одной модели делали с разными моторами. Скажем, «шестерку» — с двигателями 1,3, 1,5 и 1,6 л. Но и моторы обычно не выбирали, чаще с радостью покупали «что дают».

Некоторые модели могли быть укомплектованы опционными радиоприемниками, на иных они входили в базовую комплектацию. Например, на Запорожец приемник можно было поставить лишь самостоятельно.

Иногда счастливчикам доставались экспортные версии с улучшенной внутренней отделкой. На этом выбор для советского покупателя заканчивался.

Плетеная оплетка на руль – модная люксовая опция 1960-х.
Плетеная оплетка на руль – модная люксовая опция 1960-х.
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А многим автолюбителям хотелось дополнительного комфорта. И еще как-то украсить и выделить свой автомобиль.

Одни из самых популярных «украшательств» – оплетки-чехлы на руль и набалдашники на рычаг переключения передач. Если у оплеток был хоть какой-то смысл (рули в те годы были тонкие и скользкие), то набалдашники из пластика с цветочком или паучком несли лишь эстетическую нагрузку.

В 1960-е годы в моде были оплетки на руль из некоего материала, похожего на изоляцию от электропроводов. Эти опции продавали в палатках на летних ярмарках. Позднее модными стали кожаные чехлы на руль, желательно импортные. Но достать такие было непросто.

Опционные набалдашники на рычаг переключения передач – мода 1970-х.
Опционные набалдашники на рычаг переключения передач – мода 1970-х.

В 1970-е модными стали еще и противосолнечные козырьки, которые устанавливали на верх ветрового стекла, – голубые или зеленые. Желательно с надписями Avtoexport USSR, а еще лучше — Rally. Примерно в те же годы стали клеить модлинги на кузова машин, где штатных не было. А иногда и на те, где были, как на ВАЗ-2106. Нештатный молдинг крепили под штатным, по низу кузова.

С удобствами

Эти автомобили в СССР не встречались на дорогах – зачем их делали?

Еще популярней были более практичные опции. Одна из самых массовых – багажник на крышу. Машину в те годы использовали как универсальное транспортное средство. Иногда – почти как грузовик. На багажник грузили крупную поклажу. Особенно эту опцию уважали дачники и автотуристы.

Багажники разных моделей продавали в автомагазинах. Но самые экономные и неленивые автолюбители делали багажники самостоятельно, порой – увеличенных по сравнению с заводскими изделиями размеров. Большие багажники (иногда два покупных) ставили чаще всего на крыши универсалов.

Одна из самых популярных советских опций – багажник на крышу.
Одна из самых популярных советских опций – багажник на крышу.

Очень популярны с некоторых пор стали дополнительные фары, часто – противотуманки с желтыми стеклами. В дополнительных фарах был смысл, ведь штатная светотехника, особенно автомобилей 1950-1960-х годов выпуска, была несовершенна.

ЗИМ с наружными зеркалами и противотуманками. На этом автомобиле (спасибо продвинутому владельцу) дополнительные фары даже поворачивались вместе с колесами.
ЗИМ с наружными зеркалами и противотуманками. На этом автомобиле (спасибо продвинутому владельцу) дополнительные фары даже поворачивались вместе с колесами.

Другое дело, что фары иногда ставили бездумно – не руководствуясь правилами и здравым смыслом. А со временем в моду вошли фары с красивыми крышками, которые не снимали годами. Такие световые приборы превратились просто в элемент модного декора.

Наружные зеркала ставили даже на очень старые автомобили.
Наружные зеркала ставили даже на очень старые автомобили.

Не менее важной опцией, которую на старые и даже свежие машины владельцы устанавливали сами, были наружные зеркала. Даже в 1970-е годы ими комплектовали не все автомобили. Зеркала разных моделей продавали в магазинах. Причем особым спросом стали пользоваться быстросъемные. Ведь зеркала, как и щетки стеклоочистителя, воровали (что еще воровали с автомобилей в СССР, читайте тут). Поэтому их обязательно снимали на ночь и даже днем, если стоянка была долгой.

ГАЗ-21 с наружными зеркалами и дополнительными фарами. Классический стиль нарушен. Но ездить-то надо!
ГАЗ-21 с наружными зеркалами и дополнительными фарами. Классический стиль нарушен. Но ездить-то надо!

Позднее стали дополнительно устанавливать только правые зеркала, которые большинству советских автомобилей не полагались даже в 1980-1990-е годы.

Салонные радости

Грузовик, дизель, автомат – таких Жигулей вы (точно!) не видели

Среди благоприобретенных опций для салона самыми популярными были чехлы на сиденья. Так сберегали штатную обивку. Матерчатые чехлы не очень трудно было постирать и даже, если надо, подлатать.

Кроме того, на ткани в жару или в мороз сидеть было, действительно, комфортней, чем на кожзаменителе, которым обивали сиденья большинства советских автомобилей.

У чехлов была и еще одна важная функция. К ним пришивали карманы, которых на спинках штатных сидений не было. Причем самодельные карманы иногда делали огромными.

Одна из самых популярных опций – чехлы на сиденья.
Одна из самых популярных опций – чехлы на сиденья.

Важной опцией стали и радиоприемники, а позже немудреные, но все-таки — магнитолы. В фильме «Три тополя на Плющихе» московский таксист возит с собой в Волге ГАЗ-21 компактный транзисторный приемник. Так иногда действительно делали!

Нештатная магнитола в Запорожце ЗАЗ-968.
Нештатная магнитола в Запорожце ЗАЗ-968.

В некоторых автомобилях для установки приемника существовало штатное место. А в Запорожцах, например, прибор подвешивали под панель.

Полезной опцией стали подголовники на передние сиденья, которые продавали в 1980-е годы по 25 рублей за пару. Недешево, но от бесхитростных внешне накидных подголовников при наездах сзади была ощутимая польза. Подголовники были из кожзаменителя и разных колеров. Если повезет, можно было подобрать даже под цвет салона.

Одна из самых полезных опций – накидные подголовники.
Одна из самых полезных опций – накидные подголовники.

И уж совсем необычная и непривычная в те годы советская опция – детские кресла. Они в СССР появились во второй половине 1970-х и стоили аж по 30 рублей.

Советское детское кресло.
Советское детское кресло.

Кронштейн детского кресла надевали на спинку переднего сиденья. Зато кресло для ребенка имело собственные ремни безопасности. Диковинное устройство было малоизвестно и повышенным спросом не пользовалось. Однако самые продвинутые автолюбители и одновременно молодые родители устройством заинтересовались. Благодаря чему первые советские детские кресла можно увидеть «живьем» и сегодня.

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За РулемКанунников Сергей
Фото:из архива «За рулем»
Количество просмотров 3
27.01.2024
Фото:из архива «За рулем»
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