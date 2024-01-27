Как в СССР улучшали автомобили – эти «опции» вы еще помните?
Конкурс красоты
Слова «опции» и «комплектация» в СССР были не в ходу. Автомобили определенной модели практически не отличались друг от друга. Правда, Жигули одной модели делали с разными моторами. Скажем, «шестерку» — с двигателями 1,3, 1,5 и 1,6 л. Но и моторы обычно не выбирали, чаще с радостью покупали «что дают».
Некоторые модели могли быть укомплектованы опционными радиоприемниками, на иных они входили в базовую комплектацию. Например, на Запорожец приемник можно было поставить лишь самостоятельно.
Иногда счастливчикам доставались экспортные версии с улучшенной внутренней отделкой. На этом выбор для советского покупателя заканчивался.
А многим автолюбителям хотелось дополнительного комфорта. И еще как-то украсить и выделить свой автомобиль.
Одни из самых популярных «украшательств» – оплетки-чехлы на руль и набалдашники на рычаг переключения передач. Если у оплеток был хоть какой-то смысл (рули в те годы были тонкие и скользкие), то набалдашники из пластика с цветочком или паучком несли лишь эстетическую нагрузку.
В 1960-е годы в моде были оплетки на руль из некоего материала, похожего на изоляцию от электропроводов. Эти опции продавали в палатках на летних ярмарках. Позднее модными стали кожаные чехлы на руль, желательно импортные. Но достать такие было непросто.
В 1970-е модными стали еще и противосолнечные козырьки, которые устанавливали на верх ветрового стекла, – голубые или зеленые. Желательно с надписями Avtoexport USSR, а еще лучше — Rally. Примерно в те же годы стали клеить модлинги на кузова машин, где штатных не было. А иногда и на те, где были, как на ВАЗ-2106. Нештатный молдинг крепили под штатным, по низу кузова.
С удобствами
Еще популярней были более практичные опции. Одна из самых массовых – багажник на крышу. Машину в те годы использовали как универсальное транспортное средство. Иногда – почти как грузовик. На багажник грузили крупную поклажу. Особенно эту опцию уважали дачники и автотуристы.
Багажники разных моделей продавали в автомагазинах. Но самые экономные и неленивые автолюбители делали багажники самостоятельно, порой – увеличенных по сравнению с заводскими изделиями размеров. Большие багажники (иногда два покупных) ставили чаще всего на крыши универсалов.
Очень популярны с некоторых пор стали дополнительные фары, часто – противотуманки с желтыми стеклами. В дополнительных фарах был смысл, ведь штатная светотехника, особенно автомобилей 1950-1960-х годов выпуска, была несовершенна.
Другое дело, что фары иногда ставили бездумно – не руководствуясь правилами и здравым смыслом. А со временем в моду вошли фары с красивыми крышками, которые не снимали годами. Такие световые приборы превратились просто в элемент модного декора.
Не менее важной опцией, которую на старые и даже свежие машины владельцы устанавливали сами, были наружные зеркала. Даже в 1970-е годы ими комплектовали не все автомобили. Зеркала разных моделей продавали в магазинах. Причем особым спросом стали пользоваться быстросъемные. Ведь зеркала, как и щетки стеклоочистителя, воровали (что еще воровали с автомобилей в СССР, читайте тут). Поэтому их обязательно снимали на ночь и даже днем, если стоянка была долгой.
Позднее стали дополнительно устанавливать только правые зеркала, которые большинству советских автомобилей не полагались даже в 1980-1990-е годы.
Салонные радости
Среди благоприобретенных опций для салона самыми популярными были чехлы на сиденья. Так сберегали штатную обивку. Матерчатые чехлы не очень трудно было постирать и даже, если надо, подлатать.
Кроме того, на ткани в жару или в мороз сидеть было, действительно, комфортней, чем на кожзаменителе, которым обивали сиденья большинства советских автомобилей.
У чехлов была и еще одна важная функция. К ним пришивали карманы, которых на спинках штатных сидений не было. Причем самодельные карманы иногда делали огромными.
Важной опцией стали и радиоприемники, а позже немудреные, но все-таки — магнитолы. В фильме «Три тополя на Плющихе» московский таксист возит с собой в Волге ГАЗ-21 компактный транзисторный приемник. Так иногда действительно делали!
В некоторых автомобилях для установки приемника существовало штатное место. А в Запорожцах, например, прибор подвешивали под панель.
Полезной опцией стали подголовники на передние сиденья, которые продавали в 1980-е годы по 25 рублей за пару. Недешево, но от бесхитростных внешне накидных подголовников при наездах сзади была ощутимая польза. Подголовники были из кожзаменителя и разных колеров. Если повезет, можно было подобрать даже под цвет салона.
И уж совсем необычная и непривычная в те годы советская опция – детские кресла. Они в СССР появились во второй половине 1970-х и стоили аж по 30 рублей.
Кронштейн детского кресла надевали на спинку переднего сиденья. Зато кресло для ребенка имело собственные ремни безопасности. Диковинное устройство было малоизвестно и повышенным спросом не пользовалось. Однако самые продвинутые автолюбители и одновременно молодые родители устройством заинтересовались. Благодаря чему первые советские детские кресла можно увидеть «живьем» и сегодня.
- Тюнинг из 90-х – самые лихие переделки Оки тут
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!
Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!