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Дилеры считают, что запчастей для китайских авто в России достаточно
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Дилеры считают, что запчастей для китайских авто в России достаточно
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Дилеры считают, что запчастей для китайских авто в России достаточно

РОАД опровергла слухи о дефиците запчастей для китайских авто в России

Согласно данным ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), официальные представители китайских автомобильных марок в России не сталкиваются с дефицитом запчастей.

Несмотря на сложности в логистике поставок автокомпонентов, официальные дилеры продолжают предоставлять полноценное обслуживание для автобрендов, официально представленных на российском рынке. В ассоциации подчеркнули, что дефицита запчастей для китайских машин в настоящее время не наблюдается, а задержки в поставках случаются время от времени для «непопулярных товаров».

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По словам представителей РОАД, российский автомобильный рынок в настоящее время на 50% состоит из автобрендов из Китая. Сейчас на авторынке официально присутствуют 29 марок, это: Chery, Geely, Haval, JAC, Omoda, FAW, Changan, Exeed, Jaecoo, Jetour, Tank, GAC, Baic, Kaiyi, Voyah, Livan, Ora, Forthing, Skywell, SWM, Honqgi, Dongfeng, Li Xiang, Haima, Jetta, Wey, Aito, Rising и Venucia.

Ранее один из автовладельцев обратился в дилерский центр, так как у него возникли проблемы с китайским автомобилем. Там ему в обслуживании отказали, сославшись на то, что автомобиль был ввезен по схеме параллельного импорта.

Источник: РИА «Новости»

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За РулемАлексеева Елена
Фото:За Рулем«За рулем»
Количество просмотров 1
31.01.2024
Фото:За Рулем«За рулем»
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