Что такое тизер? В ролике BMW это пытается узнать Кристофер Уокен

BMW привлекла Кристофера Уокена для рекламы Суперкубка

Полностью рекламный ролик BMW для Суперкубка выйдет 5 февраля, но мы можем получить предварительный просмотр.

В клипе культовый актер разговаривает со своим агентом, который пытается объяснить, что такое тизеры. Уокен спрашивает: «Это реклама ради рекламы?» Прежде чем сказать: «Зачем им это делать?»

Об этом мы скоро узнаем, когда ролик выйдет полностью, но понятно, что клип «высмеивает» саму природу тизеров. За первым тизером последует еще один тизер, который выйдет в ближайшие дни. Полностью реклама дебютирует 5 февраля, а затем будет показана во время Суперкубка 11 февраля.

Этот тизер не очень понятно, что рекламирует, но будьте уверены, у BMW достаточно продуктов для продвижения. Это обновленные купе и кабриолет 4-й серии, обновленная линейка M4 и Z4 M40i с шестиступенчатой ​​механической коробкой передач, а также новые версии 5-й серии для США.

Вполне вероятно, что Уокен будет продвигать версию 5-Series в рекламном ролике компании на Суперкубке.

Независимо от того, на что нацелена реклама, она знаменует собой возвращение BMW к рекламе Суперкубка после перерыва в 2023 году. Режиссером рекламного ролика выступил Брайан Бакли, которого называют «королем Суперкубка», под его руководством было создано немало талантливых клипов.

Справка

Рекламные ролики Суперкубка, известные как «реклама Суперкубка», - это выдающиеся телевизионные рекламные мини-фильны, которые транслируют во время телевизионных вещаний матчей Суперкубка США. Эти рекламные интеграции приобрели статус культурного феномена наравне с самой футбольной игрой, и многие зрители следят за турниром исключительно ради просмотра увлекательных рекламных роликов. Участие в Суперкубке в любом формате настолько престижно, что даже звезды мирового уровня часто не берут гонорары за съемки.

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Видео: YouTube