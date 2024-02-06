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Для нового двигателя КАМАЗ импортозаместили важную деталь

В Кингисеппе освоили производство дроссельной заслонки для двигателя КАМАЗ Р6

На Кингисеппском машиностроительном заводе (КМЗ) освоено производство отливки дроссельной заслонки A2105-T02 IMI Norgren. Производство запущено в рамках программы импортозамещения. Независимый источник сообщает, что изделие предназначено для регулирования расхода воздуха дизельных двигателей КАМАЗ, а именно – для нового двигателя КАМАЗ Р6, разработанного совместно с Liebherr.

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Заслонка A2105-T02 IMI Norgren
Заслонка A2105-T02 IMI Norgren

Ранее такие заслонки для новой дизельной «шестерки» КАМАЗа производила британская компания Norgren (собственно, вышеуказанное название детали до сих пор отражает этот факт), продолжает источник. Отметим, что на сайте КМЗ указания на двигатели КАМАЗа нет. Но подробно описаны нюансы технологии.

«Отливки должны изготавливаться из сложного алюминиевого сплава АЦ4Мг. Он обладает очень низкой жидкотекучестью, что грозит появлением литейных дефектов "недолив" и "неспай". Специалисты СКБ-3 применили технологию вакуумного литья, что позволило получить качественные отливки, соответствующие всем параметрам конструкторской и технологической документации», – сообщает сайт КМЗ.

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По неофициальным данным, из государственного Агентства по технологическому развитию на реализацию этого проекта было направлено 28,5 млн рублей. Сейчас импортозамещение в новых моделях, где используется двигатель КАМАЗ Р6, на автозаводе считают приоритетным.

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Источник: КМЗ, Автопоток

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