Даже у супернадежных Volkswagen есть модели, требующие частого ремонта

Эксперт перечислил проблемы автомобилей Volkswagen

Несмотря на то что у Volkswagen репутация производителя, выпускающего функциональные, практичные и надежные автомобили, есть несколько моделей, которые часто требуют ремонта. Такое мнение «Российской газете» выразил руководитель сервиса автомобильного маркетплейса Fresh Александр Носко.

По его словам, владельцы Volkswagen Golf жаловались на проблемы с подвеской, электроникой. Были также нарекания на двигатели из-за повышенного расхода масла – этим страдают почти все модели бренда, подчеркнул Носко.

«Кроме того, у машин немецкой компании могут возникать проблемы с трансмиссией, например, Volkswagen Jetta 2019 года выпуска даже подвергались отзывной кампании именно из-за неполадок в коробке переключения передач», — уточнил собеседник издания.

Одной из распространенных проблем у Volkswagen Polo Sedan является утечка антифриза из пластиковой трубки – она находится за впускным трубопроводом. По этой причине уже после 50 тысяч км пробега приходится ее менять. При этом Носко отметил, что все перечисленные проблемы устраняются в официальных сертифицированных сервисах, и не стоит расценивать их как повод отказываться от покупки Volkswagen.

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Источник: rg.ru