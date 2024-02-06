6 заводов Toyota в Японии остановили работу

Toyota приостановила производство из-за снегопада на острове Хонсю

Руководство автомобильной компании Toyota приняло решение приостановить работу шести заводов из-за снегопада. Об этом пишут местные СМИ.

Отмечается, что снегопад обрушился на остров накануне вечером, 5 февраля, в частности, сложные метеорологические условия зафиксировали в районе Канто в центральной части Хонсю.

С утра вторника, 6 февраля, девять линий шести заводов были остановлены из-за того, что движение по основным скоростным автомагистралям района было затруднено из-за осадков. По этой причине произошла задержка поставок деталей. Уточняется, что четыре завода расположены в префектуре Айти, один в Иватэ и еще один – в Мияги.

В руководстве автопроизводителя надеются возобновить работу заводов, кроме одного предприятия в Айти, сегодня вечером. Для справки: у автоконцерна Toyota на территории Японии находится 14 заводов с 28 производственными линиями.

Напомним, ранее японский автопроизводитель Daihatsu приостановил работу всех своих заводов из-за скандала с фальсификацией данных краш-тестов. В ходе проверки независимая комиссия выявила порядка 170 нарушений при выпуске Daihatsu и Toyota

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Источник: ria.ru