Одна камера видеофиксации способна выписать до 20 «писем счастья» в день

«Коммерсант»: камер на дорогах за год стало больше на 8%, штрафов — на 20%

Согласно данным МВД, количество камер на дорогах увеличилось на 8,4% за последний год, а объем вынесенных штрафов возрос на 20%. Парк дорожных камер в 2023 году составил почти 30 тысяч штук, благодаря им удалось выписать более 220 млн штрафов.

Согласно анализу ситуации автоэкспертом Петром Шкуматовым, в среднем на один автомобиль приходится пять штрафов в год, а одна камера используется для выписки 20 «писем счастья» ежедневно.

Сотрудники Госавтоинспекции вынесли в общей сложности 237,6 млн постановлений об административных правонарушениях в области дорожного движения, что на 18% больше, чем годом ранее. 90% из них было исполнено, причем дорожные камеры были использованы для вынесения 92% постановлений. Общее количество камер фотовидеофиксации на дорогах выросло до 29,2 тысячи: 25,2 тысячи из них стационарные, 900 мобильные и 3,1 тысячи передвижные.

Лидерами по числу вынесенных постановлений о штрафах являются Москва и область, за ними с большим отрывом следуют Санкт-Петербург, Ленинградская область, Татарстан, Башкортостан и др. Общее количество исполнительных производств, основанных на материалах ГИБДД, снизилось на 7,5% по сравнению с прошлым годом.

Судебными приставами взыскано почти 15 млрд руб. штрафов, рассказали в ФССП. Исполняемость административных штрафов ГИБДД с учетом двухлетнего срока давности их исполнения составила 74,3%. Но собираемость именно автомобильных штрафов стремится к 100%.

Ведь согласно новым поправкам к закону об исполнительном производстве, введенным в 2023 году, часть процессуальных решений по материалам из ГИБДД теперь принимается автоматически с помощью искусственного интеллекта. Этим занимается специальный отдел, и это повысило эффективность обработки и взыскания штрафов. До этого была налажена хорошая связь с банками.

Например, в один день поступает 100 тысяч штрафов, система автоматически инициирует исполнительное производство и отправляет запросы в банки о наличии денег на счетах должников. При получении положительного ответа формирует платежный документ, который после подписания направляется в банки для обращения взыскания.

До сих пор идут споры, нужно ли вводить штраф за опасное вождение не основе имеющейся сейчас формулировки. Никто не спорит, что приструнить агрессивных водителей надо, но положения формулировки настолько размыты, что могут вызвать неверное толкование и вал жалоб автомобилистов на пристрастное отношение. Почему следует уточнить формулировку – об этом тут.

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Источник: «Коммерсант»