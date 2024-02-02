Еще один штраф с камер – поддерживаете?

«За рулем» выяснил, могут ли камеры штрафовать пешеходов «по лицу»

Научная публикация начальника ГИБДД Москвы Александра Быкова в журнале «Безопасность дорожного движения» почему-то получила скандальную известность из-за упоминания светофора, который якобы может штрафовать за переход пешеходов на красный свет.

В статье упоминается, что причины ДТП в Москве достаточно сильно отличаются от причин аварий в остальной части России и имеют выраженную специфику. Нарушения ПДД в Москве всё чаще и чаще включают новые их виды, прежде всего связанные с ростом использования средств индивидуальной мобильности – электросамокатов и других подобных устройств.

Бардак на тротуарах

Как отмечает автор работы, системы фото- и видеофиксации нарушений давно и успешно применяются для контроля за водителями, но пешеходы и пользователи СИМ остаются незаметными для автоматических систем. А в условиях сокращения личного состава Госавтоинспекции возникает потребность в новых инструментах для повышения безопасности движения.

Каждый, кто живет в столице или бывал в столице, может живописно рассказать о бардаке, который творится на тротуарах, особенно летом, когда пешеходов распугивают электросамокаты, электровелосипеды, гироскутеры, электрические роликовые коньки и моноколеса. Как с этим бороться?

В марте прошлого года приняли поправки в ПДД, но ничего особо не поменялось! Почему? Потому что некому бегать за самокатчиками – гаишников ­сократили!

Инцидент менеджмент

В статье описывается новая система под названием «Инцидент менеджмент», в неё интегрировано 1430 камер видеонаблюдения, из которых 770 установлены вдоль МКАД и СВХ. Система позволяет автоматически, с использованием нейронных сетей, определять различные типы ДТП, а также фиксировать пешеходов и СИМ.

За девять месяцев работы системы было получено более пяти тысяч автоматических сообщений о ДТП и опасности (например, пешеход на автомагистрали), что позволило полиции своевременно среагировать на половину случаев. Количество вторичных аварий удалось сократить почти на 20%, в том числе благодаря практически моментальному информированию об инциденте.

По лицу

Попавшая в громкие заголовки в СМИ система «Сфера», которая фиксирует переход пешеходами улицы на красный сигнал светофора, пока только тестируется, о чем прямо и говорит автор. Нейросеть совмещает траекторию движения пешехода и фазы работы светофора. Перешел на красный – и вот «фото на память».

Система может фиксировать и электросамокатчиков – если они переезжают по пешеходному переходу (а не спешиваются). И может даже определять двух ездоков на одном самокате – опять же, по лицам.

Однако для автоматического выписывания ­штрафов пешеходам-нарушителям и самокатчикам правовых оснований нет.

Отстали

Александр Быков рассматривает международный опыт, включая системы видеонаблюдения в Лондоне и Шеньчжене. Если в Москве работает только одна подобная камера (и то в тестовом режиме), то в КНР функционирует более 20 млн аналогичных устройств, а житель Лондона (где камер видеонаблюдения более 500 тысяч) попадает на камеры уличного видеонаблюдения в среднем более 300 раз в день.

Конечно, рано или поздно подобные системы заработают и в Москве – а затем и в других городах страны. Но пока мы сильно отстаем в части наличия систем контроля за движением пешеходов.

Без штрафов

Технологии у нас еще сырые, а база лиц всех жителей страны попросту отсутствует. Да и нужного ­оборудования нет.

Точность распознавания лиц пока оставляет желать лучшего. И что делать с пешеходами, которые, например, замотали лицо шарфом, не знает никто.

Так что пока пешеходам не будут приходить штрафы, аналогичные тем, что по почте получают автомобилисты. Хотя гибнет пешеходов немало – и с этим нужно что-то делать.

Как облегчить жизнь автомобилистов, рассказано тут