Путин вручил Ким Чен Ыну автомобиль

Главе Северной Кореи Ким Чен Ыну Президент России Владимир Путин подарил Aurus

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын получил в подарок от президента России Владимира Путина российский представительский автомобиль Aurus. Об этом информировало северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК), а марка автомобиля была позже названа пресс-секретарем президента России, Дмитрием Песковым.

В сентябре 2023 года президент России продемонстрировал Ким Чен Ыну Aurus во время его посещения космодрома Восточный. Сам Путин прибыл на этом автомобиле на место встречи. Сначала лидер Северной Кореи осмотрел машину снаружи, а затем сел на заднее пассажирское кресло, чтобы изучить удобство салона.

Aurus Senat

Во время осмотра автомобиля Путин рассказывал своему собеседнику о характеристиках Ауруса. Позже они перешли к осмотру другой модели Aurus, что позволило лидеру КНДР ознакомиться как с седаном, так и с лимузином из российской линейки представительских автомобилей.

Напомним, что производство машин класса люкс Aurus запустят на территории бывшего завода Toyota в Петербурге. В проекте участвует иностранный партнер, а первая партия таких автомобилей должна быть выпущена к концу 2024 года.

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Источник: Ria Kremlinpool