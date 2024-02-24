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В России создали новый могучий пикап – есть цена!

«Трэкол» показал новую модификацию вездехода Арктика 8х8

Российский производитель вездеходов «Трэкол» представил новую версию снегоболотохода Арктика. В основном, компания специализируется на сравнительно крупных машинах на шинах низкого давления, шестиколесный вездеход этого бренда «За рулем» тестировал, но Арктика – линейка еще более массивных машин с колесной формулой 8х8.

Трэкол Арктика Пикап
Трэкол Арктика Пикап
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Первым в линейке был пассажирский автобус Трэкол Арктика, теперь же к нему добавился Трэкол Арктика Пикап. Вездеходный грузовик рассчитан на два посадочных места и имеет грузоподъемность 4 тонны, а с прицепом – 5,5 тонн.

Трэкол Арктика Пикап, элементы конструкции:

  • оригинальное шасси с рамой, агрегатами и узлами
  • грузовая платформа
  • утепленная кабина

Большинство элементов изготовлено из алюминиевых сплавов.

«Транспортное средство предназначено для всесезонного использования и позволяет с легкостью перевозить грузы по слабонесущим и плотным грунтам, в условиях бездорожья, а также по дорогам общей сети», – сообщает производитель.
Трэкол Арктика Пикап
Трэкол Арктика Пикап

Новая модификация уже появилась на официальном сайте «Трэкол», объявленная цена составляет 15 млн рублей. Для сравнения – за автобус Арктика просят несколько больше, 16,6 млн рублей. К слову, помимо восьми- и шестиколесных машин в линейке есть и довольно компактный вездеход 4х4 с кузовом УАЗ Хантер – его цена всего 3,7 млн рублей.

Источник: ТРЭКОЛ

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Фото:Трэкол
Количество просмотров 2
24.02.2024
Фото:Трэкол
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