Эксперт рассказал, что значит цена для китайских авто

Эксперт назвал основные критерии выбора китайских автомобилей

Китайские автомобили, стоимостью от 3,5 миллионов рублей, точно не разочаруют своих владельцев, считает автоэксперт Егор Васильев.

Он отмечает, что для покупателя должны быть важны не только надежность конкретной марки, но и условия гарантии, доступность и качество сервиса. И рекомендует обращать внимание на то, как долго бренд присутствует на российском рынке. Если китайская марка уже достаточно долго в России, это значит, что такие автомобили адаптированы к российским условиям и более-менее налажен сервис.

Но все же у китайских брендов особенно тесна взаимосвязь между ценой и качеством машины. Если у европейцев недорогой автомобиль вполне надежен, и экономия достигается в основном за счет комфорта, избыточных функций и непритязательного дизайна, то тут все по-другому.

Так, автомобили стоимостью менее 3-3,5 млн рублей могут оказаться непригодными для определенных условий эксплуатации и не иметь важных функций.

А вот машины от 3,5 млн рублей наверняка не подведут своих владельцев и будут вести себя «по-европейски», то есть надежно в течение всего гарантийного срока. Да, это недешево, но современные реалии таковы, что автомобиль не может стоить дешево, считает эксперт.

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Источник: Прайм